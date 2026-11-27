تابع فريق الخليج انطلاقته القوية في الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد بعدما عزَّز صدارته ترتيب الدور التمهيدي بفوزه على الهدى بنتيجة 33ـ20 في المواجهة المؤجَّلة من الجولة الثالثة التي جرت، الجمعة، ليحقق انتصاره الثامن تواليًا، ويحافظ على سجله خاليًا من الخسائر.

وفي اللقاء المؤجَّل من الجولة السادسة، تمكَّن المحيط من تجاوز الحزم 32ـ28، فيما أسفرت مواجهات الجولة الـ 11 عن فوز القادسية على الخويلدية 41ـ26، وتغلُّب النور على الوحدة 26ـ22، فيما حسم مضر مواجهته أمام الفتح 31ـ24.

وبهذه النتائج، انفرد الخليج بالصدارة برصيد 16 نقطةً، وجاء القادسية ومضر في المركزين الثاني والثالث برصيد 14 نقطةً لكلٍّ منهما، يليهما النور رابعًا بـ 12 نقطةً، ثم الهدى خامسًا بعشر نقاطٍ، والوحدة سادسًا بثماني نقاطٍ، والمحيط سابعًا بستٍّ، والفتح ثامنًا بخمسٍ، والخويلدية تاسعًا بثلاث نقاطٍ، فيما بقي الحزم في المركز العاشر دون رصيدٍ.

وبانتهاء منافسات الدور التمهيدي، ضَمِنَت الفرق الستة الأولى تأهلها إلى الدور النهائي للمنافسة على المراكز من الأول إلى السادس، فيما تتنافس الفرق من السابع إلى العاشر لتحديد بقية المراكز. وتُلعَب المنافسات بنظام الدوري من دورين.

وتتبقَّى للخليج مواجهةٌ واحدةٌ أمام الحزم، يستكمل بها مبارياته في الدور التمهيدي.