أبدى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، ارتياحه لعدم حصول ثلاثةٍ من لاعبيه على بطاقاتٍ صفراء أمام الفيحاء، كانت ستحرمهم من لعب مواجهة النصر المقبلة.

وخاض الإسباني ناتشو فيرنانديز، ومصعب الجوير، ومحمد أبو الشامات لقاء الفيحاء، الجمعة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي تحت خطر الإيقاف في حال حصول أي منهم على بطاقةٍ صفراء، وهو ما تفاداه اللاعبون الثلاثة، الذين يعدُّون من أبرز الأسلحة التي سيعتمد عليها المدرب في مباراة النصر، الجمعة المقبل، في الجولة الـ 14 من البطولة.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي بعد الفوز 2ـ0 على الفيحاء: «تحدَّثت مع اللاعبين المهدَّدين بالإيقاف، وكانوا هادئين. تغيير الجوير، وأبو الشامات كان الهدف منه حمايتهما، أمَّا ناتشو، فأكمل المباراة لأن لديه خبرةً في مثل هذه الأمور».

وعن مباراة النصر المقبلة، أجاب الإيرلندي الشمالي: «الحديث مبكِّرٌ عن هذه المباراة. سندرس لقاء الفيحاء».

وأضاف المدرب: «الفيحاء فريقٌ صعبٌ، ويملك عناصرَ ومدربًا جيدًا، وسجلنا هدفين جميلين. أنا سعيدٌ بالنتيجة وكسب النقاط الثلاث».