انطلقت منافسات «سباق الدانة» على الواجهة البحرية بكورنيش المجيدية في محافظة القطيف، مساء الجمعة، ضمن فعاليات «تقويم القطيف 2026»، بمشاركة نحو 2000 شخصٍ من الجنسين وجميع الأعمار، وحضورٍ لافتٍ من الزوَّار والعائلات.

وامتدَّ مسار السباق من كورنيش المجيدية في اتجاه طريق الرياض، وشهد منافساتٍ في ثلاث مسافاتٍ للجري: كيلومتران، و5، و10 كيلومترات.

وصاحبت السباق مجموعةٌ من الأنشطة الرياضية والترفيهية، تضمَنت الرماية بالقوس والسهم، وتحديات التصويب بكرتَي القدم والسلة، إلى جانب ألعاب كرة القدم التفاعلية التي شهدت إقبالًا من الأطفال والشباب.

وتتواصل المنافسات، مساء السبت، عبر سباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترًا بمشاركة متسابقين من الجنسين، وتختتم به الفعالية.

ورصدت اللجنة المنظِّمة جوائزَ متنوِّعةً لأصحاب المراكز الأولى، إلى جانب ميدالياتٍ تذكاريةٍ لجميع المشاركين، تشجيعًا لهم وتحفيزًا على ممارسة الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية.