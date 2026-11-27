أدَّت إصابة عضلية إلى إبعاد الجزائري سعيد بن رحمة، جناح فريق نيوم الأول لكرة القدم، عن مواجهة الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، رغم وجود اسمه في التشكيل الأساسي الذي أعلنه ناديه قبل اللقاء.

وخلال عمليات الإحماء، أظهرت كاميرات الناقل التلفزيوني الرسمي اللاعب ممسكًا بالجزء الخلفي من فخذه الأيسر، قبل مغادرته الملعب.

وعلى إثر إصابته، اضطر الجهاز الفني إلى إجراء تغيير قبل بداية المباراة، بسحب الجزائري من التشكيل، وإدخال الأردني مهند أبو طه، الظهير الأيسر، بدلًا منه.

وكان أبو طه مدرجًا ضمن أسماء البدلاء وفق القائمة التي أعلنها نيوم قبل المباراة.

ورصدت الكاميرات اللاعب الجزائري لاحقًا وهو يتابع المواجهة في مدرجات ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.