يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تحديًا جديدًا في كأس العالم للناشئين عندما يواجه نظيره البلجيكي، الإثنين، على ملعب «إسباير 5» في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن منافسات دور الـ 32.

ويتقابل المنتخبان السعودي والبلجيكي في هذا الدور بعد اكتمال جميع مباريات دور المجموعات، واحتساب التصنيف النهائي للمنتخبات المتأهلة سواء أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعةٍ، أو أفضل ثمانية ثوالث.

وتأهل أخضر الناشئين إلى دور الـ 32 بعد أن حلَّ ثانيًا في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاطٍ، حصدها من فوزين متتاليين على فرنسا 1ـ0، وهايتي 2ـ1، معوِّضًا خسارته أمام الأوروجواي 2ـ3 في الجولة الافتتاحية.

وتساوى المنتخب السعودي في النقاط مع نظيره الفرنسي المتصدر، والأوروجوياني الثالث، المتأهلين بدورهما إلى هذا الدور.

أمَّا المنتخب البلجيكي، فبلغ دور الـ 32 بعد أن جاء ثانيًا في المجموعة الثانية إثر فوزين على فيتنام 3ـ2، ونيوزيلندا 6ـ0، وخسارةٍ 1ـ2 أمام مالي، التي تصدَّرت بالعلامة الكاملة «تسع نقاط».

ويشارك المنتخب السعودي بكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وتحفل مسيرته بإنجازٍ تاريخي، يتمثَّل في التتويج باللقب عام 1989.

بدوره، يظهر المنتخب البلجيكي في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، وكان إنجازه الوحيد الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة 2015.