أكد الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، غياب المهاجم البرازيلي سافينيو أسابيعَ عدة بعد تعرُّضه لانتكاسةٍ عضليةٍ، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من عودته أخيرًا من فترة غيابٍ لمدة شهرٍ بسبب الإصابة.

وكان الجناح «23 عامًا»، القادم من مانشستر سيتي، شارك بديلًا في الفوز على إيبسويتش تاون 2ـ0، السبت، لكنَّه تعرَّض لإصابةٍ عضليةٍ جديدةٍ، أجبرته على مغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء، وبدا عليه الإحباط الشديد.

وذكر دي زيربي في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «اللاعب سيغيب بالتأكيد عما تبقَّى من منافساتٍ في 2026. مع الأسف، إنه وضعٌ يصعب تقبُّله، فهو شابٌّ رائعٌ، وهذه الإصابة الجديدة مؤلمةٌ بالنسبة له».

وأضاف: «50 يومًا، ربما 90 يومًا. لا أعرف متى سيعود، لكنني أعتقد أنه سيكون عنصرًا حاسمًا بالنسبة لنا في الجزء الأخير من الموسم».

وبعد بدايةٍ كارثيةٍ للموسم، وفشلٍ في حصد النقاط الثلاث خلال الجولات الست الأولى «ثلاث هزائم مقابل ثلاثة تعادلات»، نجح توتنام في الخروج من منطقة الهبوط بفضل الفوز في أربعٍ من المباريات الخمس التالية في الدوري.

ويحتل الفريق المركز العاشر بـ 15 نقطةً قبل أن يحلَّ ضيفًا على سندرلاند، الأحد، ضمن الجولة الـ 12 من «البريميرليج».