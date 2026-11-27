حجزت منتخبات الجزائر وتشيلي وإيرلندا واليابان بطاقات التأهل الأخيرة إلى دور الـ32 لكأس العالم تحت 17 عامًا، في ختام منافسات دور المجموعات على ملاعب «إسباير زون» بالدوحة العاصمة القطرية.

وأكمل أشبال «محاربي الصحراء» عقد المنتخبات العربية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية إلى جانب السعودية والمغرب ومصر، بينما خرج قطر رغم حصولها على ثلاث نقاط. وستنطلق منافسات دور الـ 32 الإثنين المقبل.

وفي المباراة الأولى لحساب المجموعة العاشرة انتزعت تشيلي الصدارة بهدف دون رد أمام الجبل الأسود بتوقيع بالتازار أوروسيتكا «32» بعدما دخل الجولة الأخيرة وهو مهدد بالإقصاء.

وأنهت تشيلي دور المجموعة بست نقاط بفارق الأهداف عن الجزائر التي فازت هي الأخرى على الدومنيكان بهدف يتيم سجله المتألق ياسين عابد.

وفرض عابد نفسه منذ بداية المباراة، قبل أن يترجم تألقه إلى هدف في الدقيقة 27، مستغلًا تمريرة ذكية من رامي بنخيات داخل منطقة الجزاء، أسكنها الشباك بنجاح.



أما الدومينيكان فرغم خسارتها المباراة فقد ضمنت التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ضمن أحسن الثوالث بعد أن جمعت أربع نقاط. وودعت الجبل الأسود البطولة بنقطة واحدة.

من جانبها حجزت إيرلندا المركز الثاني بالمجموعة التاسعة بفضل فوزها على تنزانيا 3ـ1 لترفع رصيدها إلى ست نقاط خلف البرازيل المتصدرة بالعلامة الكاملة.

افتتح سيليان مورفي، مهاجم كورك سيتي، التسجيل لإيرلندا بتسديدة متقنة بقدمه اليسرى «6»، لكن تنزانيا أدركت التعادل سريعًا بعدما نجح لقمان مبالاسالو في إسكان الكرة الشباك «18». غير أن مورفي أعاد التقدم للإيرلنديين، بعدما استغل انفراده بالحارس «26»، قبل أن يوسع ديزموند أرمسترونج الفارق «31»، ليضمن منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور الثاني.

وحسمت البرازيل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعدما تفوقت على كوستاريكا بثلاثية نظيفة، جاءت الثلاثة خلال الشوط الثاني، بتوقيع رودريجو جونيور «53»، كايو فوركيم «60» من ركلة جزاء، وإيمانويل «71»، ليُحقق «السيليساو» انتصاره الثالث تواليًا في دور المجموعات.

كما عبرت اليابان إلى دور الـ32، ضمن أحسن الثوالث وبثلاث نقاط فقط بعدما اكتسحت شباك هندوراس بسباعية نظيفة، ضمن المجموعة الـ 12.

وقاد ماكي كيتاهارا، الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا، اليابان للانتصار الساحق بثلاثية «33» من ركلة جزاء، و«53» و«61». فيما تكفل بالبقية سايتو «18 و57»، وناكاشيما «24»، وتاكيشي أدا «85». وودّعت هندوراس المنافسات برصيد صفري.

وعززت صربيا صدارتها للمجموعة بالعلامة الكاملة بفضل فوزها على كولومبيا بهدف نظيف في الدقيقة 72، بعدما أرسل أوجنين ماتانوفيتش كرة طويلة إلى منطقة الجزاء، أعادها بتسديدة مباشرة إلى الجهة المقابلة من المرمى، لتصل إلى البديل نيبويشا جرويتش الذي لم يتردد في إيداعها الشباك.

أما كولومبيا التي ضمنت التأهل قبل انطلاق الجولة الأخيرة فتجمدت في المركز الثاني بست نقاط.

وبنهاية الجولة الأخيرة من دور المجموعات صعدت المنتخبات التالية إلى دور الـ 32 وهي «السعودية، مصر، المغرب، الجزائر، أوغندا، السنغال، كوت ديفوار، فرنسا، موزمبيق، مالي، أستراليا، الأرجنتين، اليونان، كوريا الجنوبية، أوروجواي، إيطاليا، إسبانيا، البرازيل، المكسيك، فنزويلا، كولومبيا، صربيا، بلجيكا، كرواتيا، الصين، طاجيكستان، الدومينيكان، الإكوادور، تشيلي، اليابان، أوزبكستان، إيرلندا».