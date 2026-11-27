فاز فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه نيوم بهدف دون رد، الجمعة، في جدة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، محققًا انتصاره الخامس تواليًا على أرضه في المسابقة.

وتعود آخر سلسلة سابقة من خمسة انتصارات متتالية للاتحاد على أرضه في الدوري إلى الفترة بين يناير وأبريل 2026، قبل أن تتوقف بالخسارة أمام نيوم نفسه بنتيجة 3ـ4. وبعد نحو 7 أشهر أعاد الفريق الجداوي السلسلة ذاتها على حساب المنافس الذي أوقفها سابقًا.

واستهل الاتحاد مبارياته على أرضه في النسخة الجارية من الدوري بالتعادل 1ـ1 مع الخلود ضمن الجولة الافتتاحية، قبل تسجيل خمسة انتصارات متتالية في جدة، على حساب الحزم 3ـ2، والنصر والفيحاء 2ـ1، والدرعية 2ـ0، ثم نيوم بهدف دون رد.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، سجّل المهاجم المغربي البديل يوسف النصيري هدف الفوز لـ «النمور» على نيوم، في الدقيقة 75 بضربة رأسية.

ودخل النصيري الملعب مع انطلاقة الشوط الثاني بدلًا من المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا الذي بدأ المباراة بصفة أساسية. وبعد دخوله بنصف ساعة أحرز المغربي هدف الانتصار.

وحقق الاتحاد فوزه الثاني على نيوم، الذي يخوض موسمه الثاني في دوري المحترفين، بعدما تغلب عليه 3ـ1 في المواجهة الأولى بينهما الموسم الماضي، فيما خسر الثانية بنتيجة 3ـ4، ليعود في المواجهة الثالثة ويحسمها بهدف دون رد.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 27 نقطة وارتقى إلى المركز الرابع متقدمًا على جاره الأهلي بفارق 3 نقاط، ومتأخرًا بنقطة واحدة خلف النصر. في المقابل توقف رصيد نيوم عند 22 نقطة واستمر سادسًا.