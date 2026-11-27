أكد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، تقديم لاعبيه شوطًا أول جيدًا أمام الاتحاد، الجمعة، مشيرًا إلى تحكمهم في مجريات اللعب وصناعتهم فرصًا عدة، قبل تغيُّر الصورة في الشوط الثاني، مع دخول المغربي يوسف النصيري، مهاجم «النمور»، الذي أحدث الفارق للمنافس.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي وانتهى اتحاديًا بهدف النصيري، قال جالتييه: «واجهنا أحد أقوى الفرق السعودية، وفخور بالأداء الذي قدمه اللاعبون، وأتمنى الاستمرار بمثل هذا الأداء».

وأشار إلى أفضلية فريقه في الشوط الأول، مضيفًا: «كنا متحكمين بشكل جيد وخلقنا ثلاث أو أربع فرص، لكن الإنهاء لم يكن موفقًا»، قبل اختلاف الصورة في الشوط الثاني.

وأضاف: «نيوم يعتمد على اللاعبين الشباب، عكس الاتحاد الذي يمتلك لاعبين مميزين». ونوّه بتأثير النصيري، قائلًا: «الاتحاد أجرى تغييرًا بدخول النصيري وأحدث الفارق معهم نظرًا لإمكاناته الكبيرة وسرعته».

وشدد جالتييه على افتقاد فريقه جهود الجناح الجزائري سعيد بن رحمة في اللقاء، موضحًا: «كان من المفترض مشاركته، لكنه شعر بآلام خلال الإحماء وقررنا عدم المخاطرة به».

وتابع: «افتقدنا بن رحمة، وكذلك لاكازيت الذي أدخلناه فقط في الشوط الثاني، لأنه شعر ببعض الآلام في التدريب الأخير، وفضلنا وضعه على مقاعد البدلاء، وهو لم يكن جاهزًا حتى بعد دخوله».

وأوضح جالتييه فلسفة فريقه في مواجهة الاتحاد، قائلًا: «بعد دراسة المنافس، كانت خطتنا تعتمد على الاحتفاظ بالكرة أمامه، ونجحنا في إزعاج دفاعاته وسببنا لها مشكلات».

وفيما يتعلق بردة فعله خلال مراجعة تقنية الفيديو في لقطة الهدف، نفى اعتراضه على الحكام، موضحًا أن غضبه كان موجهًا إلى لاعبيه بسبب استعجالهم استئناف اللعب دون انتظار انتهاء مراجعة الحكم للعبة، مضيفًا: «شرحت ذلك للحكام بعد المباراة وتفهموا الموقف».