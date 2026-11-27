أقّرت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة السويسري مانويل نافارو عدم صحة ركلة الجزاء التي احتُسبت للأهلي في المباراة أمام النصر المؤجَّلة من الجولة التاسعة « 3ـ1 للأهلي»، الجمعة الماضي، وفق مصادر «الرياضية».

وحسب المصادر ذاتها، أبلغت اللجنة حكام دوري روشن السعودي، خلال شرح الحالات التحكيمية للمباريات، عدم صحة قرار احتساب ركلة الجزاء في الدقيقة 67، التي سجل منها إيفان توني، مهاجم الفريق الجدَّاوي، هدف التقدم الثاني، وجاءت إثر كرة مشتركة بين عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، وميريح ديميرال، مدافع الأهلي، حيث استدعى الأرجنتيني سالومي دي إيوريو، حكم تقنية الفيديو، مواطنه فاكوندو تيلو، حكم الساحة، لمراجعة الحالة قبل احتسابها.

في حين، أيَّدت اللجنة قرار الحكم بإلغاء هدف الأهلي الذي سجله ديميرال في الدقيقة 30. وكانت اللجنة طرحت الحالات التحكيمية للمباراة للتصويت الداخلي على الحكام، وأظهرت النتائج أن الأغلبية رأوا صحة قرار الحكم في الحالتين.

يشار إلى أن المواجهة شهدت ركلتَي جزاء، واحدة للنصر، أضاعها البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأخرى للأهلي، نجح في تسجيلها المهاجم الإنجليزي توني.