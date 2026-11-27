أقرَّ الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بانخفاض مستوى «النمور» في الشوط الأول أمام نيوم، الجمعة، مشيرًا إلى دور تغييراته في انتزاع الفوز خلال الشوط الثاني.

وبعد المباراة، التي جرت ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي وانتهت اتحاديةً بهدفٍ نظيفٍ، قال المدرب خلال مؤتمرٍ صحافي: «سعيدٌ بالانتصار والحصول على النقاط الثلاث أمام خصمٍ قوي». مشيرًا إلى متابعته آخر ثلاث مبارياتٍ لنيوم، وملاحظته المجهود اللياقي العالي الذي يبذله لاعبوه.

وتابع: «لم نبدأ بشكلٍ جيدٍ، ما صعَّب علينا الأمور، عكس الشوط الثاني الذي بدأناه بصورةٍ جيدةٍ، وتمكَّنا من تسجيل الهدف».

وأكد إدراكه صعوبةَ المباراة قبل خوضها، لكنْ الأهم بالنسبة إليه كان تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث.

وعن إجراء ثلاثة تبديلاتٍ مع بداية الشوط الثاني، شرح فيسينج: «جاءت نظير ما حدث في الشوط الأول، ومن الطبيعي إجراؤها. بداية الشوط الثاني كانت جيدةً بعد التبديلات، وأعتقد أنها كانت ناجحةً».

وتطرَّق إلى تأثير الأجواء المناخية، موضحًا: «أغلب مناطق السعودية أجواؤها حارةٌ، ومن المؤكد أن لها تأثيرًا، لكنْ الأجواء حاليًّا أصبحت أفضل».

واختتم حديثه بالإشارة إلى حالة الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، الذي استُبدل مع بداية الشوط الثاني، قائلًا: «كان يعاني قبل المباراة، وسأتحدَّث مع طبيب النادي لمعرفة مدى جاهزيته للمباراة المقبلة».

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 27 نقطةً، وارتقى إلى المركز الرابع، متقدِّمًا على جاره الأهلي بفارق ثلاث نقاطٍ، ومتأخرًا بنقطةٍ واحدةٍ عن النصر. في المقابل، توقَّف رصيد نيوم عند 22 نقطةً، واستمرَّ سادسًا.