اختُتمت منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الأول للنسخة السادسة من بطولات «قفز السعودية»، الجمعة، في حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وكانت البطولة انطلقت، الخميس، على أرض ميدان «قفز السعودية» بالجنادرية في الرياض، وتجرى منافساتها على مدار ثلاثة أسابيع عبر 66 شوطًا بمجموع جوائزَ يتجاوز 3.4 مليون ريال، ووسط مشاركة 267 فارسًا وفارسةً، يُمثِّلون 16 دولةً.

وخطف الفارس الأولمبي عبد الله الشربتلي لقب الشوط الرئيس لفئة «ثلاث نجوم» وارتفاع 145 سم بزمن 63.32 ثانية دون أخطاءٍ، فيما حلَّ الفارس كمال باحمدان ثانيًا بـ 65.09 ثانية، وجاء الفارس الشربتلي أيضًا في المركز الثالث على جوادٍ آخرَ بـ 65.12 ثانية.

وفي الشوط السادس «الجولة المتوسطة» لفئة «ثلاث نجوم» وارتفاع 135 سم، ظفر الفارس سعود الرشيد بالمركز الأول بـ 37.11 ثانية، تلته الفارسة فنون الحميدان في المركز الثاني بـ 39.49 ثانية، فيما حلَّ الفارس وليد الغامدي ثالثًا بـ 40.34 ثانية.

وفي الشوط الأول «شوط المبتدئين» بارتفاع 60 إلى 70 سم، حقق الفارس عبد الله باحمدان المركز الأول، وحلَّ الفارس محمد آل الشيخ ثانيًا، فيما جاءت الفارسة سارة الصالح ثالثةً.

وفي الشوط الثاني «جولة ضد الزمن»، المخصَّص لفئة الناشئين ضمن فئة النجمة الواحدة بارتفاع 115 سم، انتزع الفارس فواز الحكير المركز الأول، وجاءت الفارسة نورة الرشيد ثانيةً، والفارس محمد السواحي ثالثًا.

أمَّا الشوط الثالث «جولة وجولة تمايز» لفئة النجمة الواحدة، وارتفاع 120 سم، فتُوِّج به الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود بـ 32.02 ثانية، وحلَّ الفارس عبد الرحمن النمر ثانيًا بـ 32.46 ثانية، والفارسة فنون الحميدان ثالثةً بـ 33.46 ثانية.

وفي الشوط الرابع لفئة الأشبال، وارتفاع 105 سم، فاز الفارس عبد الله اليوسف بالمركز الأول، وحلَّ الفارس عبد الله غزاوي ثانيًا، فيما عاد الفارس عبد الله اليوسف ليحصد المركز الثالث على جوادٍ آخر.

واختُتمت الأشواط التمهيدية بالشوط الخامس «الجولة الصغرى» لفئة النجمة الواحدة، وارتفاع 105 سم، وحقق فيه الفارس يزيد عقيلي المركز الأول بـ 23.51 ثانية، وجاء الفارس ريان حدس ثانيًا بـ 25.79 ثانية، والفارس محمد حسن الهادي ثالثًا بـ 26.25 ثانية.

وتُختتم منافسات الأسبوع الأول بثمانية أشواطٍ، السبت، تبدأ عند الـ 12:30 ظهرًا، وتتدرَّج ارتفاعاتها من 50 سم، وتصل إلى 150 سم، وتشمل أشواط المبتدئين، والفئات السنية المؤهلة لتصفيات المجموعة السابعة، وأشواط النجمة الواحدة والثلاث نجوم، قبل أن يُسدل الستار بالشوط الختامي الرئيس «الجائزة الكبرى - فئة الثلاث نجوم، ارتفاع 150 سم».