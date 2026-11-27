سجَّل المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ثالث أهدافه أمام نيوم في دوري روشن السعودي، منتزعًا الفوز لـ «النمور»، الجمعة، ضمن الجولة الـ 13.

ودخل النصيري الملعب مع انطلاقة الشوط الثاني بدلًا من المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا، الذي بدأ المباراة بصفةٍ أساسيةٍ. وبعد دخوله بنصف ساعةٍ، أحرز المغربي هدف الانتصار.

وأصبح نيوم أكثر الفرق استقبالًا لأهدافه في المسابقة، متجاوزًا الاتفاق والفيصلي والفيحاء، التي استقبلت شباك كلٍّ منها هدفين.

وأحرز اللاعب هدفين في مواجهة الدور الثاني بين الفريقين الموسم الماضي، التي جرت 8 أبريل 2026 ضمن الجولة الـ 29، لكنَّ الاتحاد خسر بنتيجة 3ـ4.

وانضم النصيري إلى الاتحاد منتصف الموسم الماضي قادمًا من فنربخشة التركي، ومثَّل الفريق الجدَّاوي في 36 مباراةً محليًّا وخارجيًّا، وسجل 17 هدفًا، وصنع ثلاثة.