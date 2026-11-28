خطف الفارس الصاعد عبد الله ثامر اليمني «13 عامًا» الأنظار في مستهل مشاركاته بالنسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز، الجارية في ميدان «قفز السعودية» بالجنادرية في الرياض، بعد أن اعتلى منصة التتويج بحلوله ثالثًا في الشوط المحلي للمبتدئين بارتفاع 50 سم على صهوة جواده «لاقو».

وبدأ شغف اليمني بالفروسية في سن السادسة قبل أن يخطو أولى خطواته في ميادين قفز الحواجز في الـ 11 من عمره. وتوّج هذا الشغف بأول إنجازٍ له في البطولة وسطَ حضور عائلته ومساندتها له.

وأعرب عبد الله عن سعادته بتحقيق المركز الثالث في أول مشاركةٍ له، قائلًا: «بدأت قصتي وعشقي لقفز الحواجز في السادسة من عمري حين شاهدت للمرة الأولى شوطًا لقفز الحواجز عبر قناة الاتحاد السعودي للفروسية على منصة يوتيوب، فمنذ تلك اللحظة تمنَّيت أن أكون في هذا المكان».

وأرجع الفارس الصاعد الفضل في وصوله إلى منصة التتويج، بعد توفيق الله، إلى دعم عائلته، مضيفًا: «أشكر والدي ووالدتي وعائلتي كافة على وقوفهم الدائم إلى جانبي بالدعاء والتوجيه والتشجيع، وحضورهم المستمر لمساندتي في السباقات. لقد وفَّروا لي مدربًا خبيرًا وجوادًا مميَّزًا. كما لا أنسى أول جوادٍ ركبته في مسيرتي، وهو هرمز، واليوم أعتزُّ بجوادي لاقو الذي حققت معه هذا المركز».

وثمَّن اليمني جهود الاتحاد السعودي للفروسية في تمكين النشء من البنين والبنات، مؤكَّدًا أن الاهتمام بفئتَي الأشبال والناشئين، وتنظيم مثل هذه البطولات الدولية، يمنحانهم دافعًا للتطور وصقل مهاراتهم.

وكشف عبد الله عن استعداده لخوض أولى مشاركاته الدولية، الأسبوع المقبل، قائلًا: «سأخوض في الأسبوع الثاني من بطولة قفز السعودية أولى مشاركاتي الدولية، وأطمح إلى تحقيق مركزٍ متقدمٍ، أرفع به اسم وطني وعائلتي».

واختتم الفارس الصاعد حديثه عن طموحه بالقول: «حلمي الأكبر هو تمثيل السعودية في دورة الألعاب الأولمبية، ونهائيات كأس العالم لقفز الحواجز، وإهداء الوطن مركزًا مشرِّفًا في هاتين البطولتين الكبيرتين، ورفع علم بلادي عاليًا في المحافل الدولية».