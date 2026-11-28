عاد اللاعب الدولي الإسباني رودري إلى تدريبات فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم الجمعة، وبات مرشحًا لدخول قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة ديبرتيفو لاكرونيا الأحد المقبل لحساب الجولة الـ 14.

وكان رودري أصيب في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، في الثالث من نوفمبر الجاري خلال مباراة الفريق أمام أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا «3ـ0» ما أدى إلى استبداله بين الشوطين.

وشارك رودري، البالغ 30 عامًا، المنضم حديثًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في جزء من الحصة التدريبية الجماعية، التي فرضها المدرب الألماني هانزي فليك، على أرضية ملعب تيتو فيلانوفا، بعد يوم من الراحة عقب الفوز الكبير على صباح الأذري، الأربعاء الماضي، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتدرب مع الفريق قلب الدفاع أليكس كامبوس «19 عامًا» من برشلونة أتلتيك، الذي عاد لتوه من أول مباراة له مع الفريق الأول ضد صباح.

ويتصدر برشلونة، بطل الموسمين الماضيين، صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة متقدمًا بثلاث نقاط أمام ريال مدريد، فيما يحلّ أتلتيكو مدريد ثالثًا بـ 31 نقطة.