أقال نادي رين الفرنسي، الجمعة، فرانك إيز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، غداة الهزيمة أمام نيميخن الهولندي 1ـ3 في الدوري الأوروبي، الخميس، وفق مصدرٍ مقرَّبٍ من صاحب المركز التاسع في الدوري المحلي.

وقاد إيز، الذي تولى المهمة فبراير الماضي خلفًا للسنغالي حبيب بي، الفريق إلى تأهلٍ أوروبي طال انتظاره لمدة عامين، كما نجح في تصدُّر الدوري الفرنسي مؤقتًا قبل شهرٍ واحدٍ فقط، لكنْ سلسلةٌ من خمس مبارياتٍ تواليًا في مختلف المسابقات دون فوزٍ أدَّت في النهاية إلى إقالته.

ورجَّحت صحيفة «ويست فرانس»، أول مَن أعلن رحيل إيز «55 عامًا»، أن يتولى سيباستيان تامبوريه، مدرب الفريق الرديف، قيادة رين، الأحد، خلال المباراة التي سيخوضها خارج أرضه أمام تولوز ضمن منافسات الجولة الـ 12.

وسبق لتامبوريه أن تولى مهام تدريب رين بشكلٍ مؤقتٍ في مناسبتين، وتحديدًا عقب إقالة باي، وجوليان ستيفان، نوفمبر 2024.

وكان مستقبل إيز معلَّقًا بخيطٍ رفيعٍ منذ المقابلة التي أجراها نيكولا دو تافيرنو، رئيس مجلس إدارة النادي، مع «ويست فرانس».

وصرَّح دو تافيرنو، الذي يُمثِّل عائلة بينو، مالكة النادي: «لدينا تساؤلاتٌ ومخاوفُ بشأن نتائج الفريق الأول». في ظل التراجع التدريجي في مستوى الأداء الذي يقدِّمه الفريق حيث يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة.