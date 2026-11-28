رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، فكرة التشكيل المثالي، وأكد أن اللاعبين جميعًا يُشكِّلون كتلةً واحدةً.

وقال مورينيو في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة، قبل مواجهة ألافيس، السبت، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري، ردًّا على سؤالٍ حول مشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور والإيفواري يان ديوماندي معًا: «أجد صعوبةً في الإجابة عن بعض أسئلتكم، لأن الأمور بالنسبة لي بوصفي مدربًا ليست بهذه البساطة. لا يوجد تشكيلٌ مثالي».

وأضاف: «فيني وديوماندي ليسا منافسين، بل هما متناغمان. نحن جميعًا نسعى إلى تحقيق الهدف نفسه. لقد تطلَّب منا بناء هذا الفريق جهدًا كبيرًا، ولجعل المجموعة تعمل بوصفها فريقًا واحدًا. الآن وصلنا إلى مستوى من الاستقرار. إذا سجل أحدهم هدفًا، فهو للريال».

ومع ذلك، أوضح المدرب، أن التذمُّر داخل غرفة الملابس أمرٌ طبيعي، لكنَّه لم يواجه أي مشكلات معها حتى الآن: «إذا ظهر أمرٌ ما، فستتعامل معه غرفة الملابس نفسها، وإذا وصلني شيءٌ، فنحن هنا للمساعدة. بالطبع، يرغب الجميع في اللعب، ولا أحد يحب أن يُستبعد، أو لا يحصل على دقائق لعب كافيةٍ، لكنني أعتقد أن الهدف الجماعي سيتجاوز الأنانية الطبيعية التي يمتلكها كل لاعبٍ».

وعن المباراة المقبلة، قال: «أنا متحمِّسٌ للفوز على ألافيس. أحب مدربهم كيكي كثيرًا، ويعجبني العمل الذي يفعله، والهدوء الذي يسود ترتيب الفريق، الذي يتمتع بهويةٍ وأهدافٍ واضحةٍ للغاية».

وأشار مورينيو إلى أن المدافع فيرلان ميندي سيكون على مقاعد البدلاء غدًا: «على الرغم من وجود ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيسر، وهو عددٌ كبيرٌ، إلا أن عودته خبرٌ سار».

وأكد المدرب البرتغالي، أنه لا يوجد لاعبٌ مرشَّحٌ للرحيل، أو الوصول في يناير.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث عن برشلونة المتصدر والذي يحل ضيفًا الأحد على ديبرتيفو لاكورونيا.