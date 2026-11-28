مدَّد نادي ليل الفرنسي عقد إيثان مبابي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، موسمين إضافيين، ليبقى في صفوفه حتى 2029.

وسيواصل إيثان «19 عامًا»، الشقيق الأصغر لكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، مسيرته التطورية مع ليل، الذي انضمَّ إليه في 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان.

وذكر النادي في بيانٍ رسمي: «يعرب ليل عن سعادته بمواصلة دعم تطور إيثان مبابي على المدى الطويل. مما لا شك فيه أن موهبته وإمكاناته، إلى جانب نضجه وخبرته المتنامية، ستُشكِّل عواملَ حاسمةً في أدائه».

وكان إيثان أسهم في هدف الفوز، الأربعاء الماضي، أمام بايرن ميونيخ الألماني 2ـ1 ضمن دوري أبطال أوروبا حيث ارتدَّت تسديدته التي اصطدمت بالقائم لتسكن الشباك بعد أن لمسها الألماني ألكسندر بافلوفيتش.

ويُقدِّم إيثان بدايةَ موسمٍ قويةً في عامه الثالث مع ليل بعد موسمين سابقين، عانى فيهما من الإصابات التي أعاقت تقدمه.

وسجل إيثان هدفين، ومرَّر كرتين حاسمتين، كما شارك أساسيًّا في عشر مبارياتٍ من أصل 12، فارضًا نفسه عنصرًا أساسيًّا لا غنى عنه في تشكيلة ليل تحت قيادة المدرب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي.

وفي البيان ذاته، عبَّر إيثان، الذي انضمَّ إلى منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عامًا سبتمبر الماضي، عن سعادته قائلًا: «إنه لأمرٌ يبعث على الرضا الكبير والفخر بالنسبة لي بأن أمدِّد عقدي. أنا ممتنٌّ لليل الذي دعمني دائمًا، ولم يتخلَّ عني أبدًا حتى خلال فترات إصابتي».