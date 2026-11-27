قال زميلٌ: «شفتوا المطعم الترند الجديد»؟ فأجابه أحدهم: «هناك مطاعمُ عدة ترند». فقال الزميل: «هذا المطعم ترند الترند». ضحكت، وعندما تذكَّرت حكاية الزميل في المساء، رجعت بالذاكرة إلى «الترندات» في الثمانينيات والتسعينيات. لم نكن نُسمِّيها «ترندًا» حينها، بل موضة، أو «هبَّة».

أعتقد أن «الترند»، هو رزقٌ لصاحبه. أقصد الشركة، أو المطعم، أو أيًّا كان المنتج.

هل تتذكَّرون قبل أقل من عامٍ «ترند لولا بو»، الدمية الصغيرة القبيحة التي تُعلِّقها السيدات على حقائبهن اليدوية؟ هل تذكرون جنون الأسعار التي وصلت إليها، وكيف أن بعضهن صرن يدفعن مبالغَ كبيرةً مقابل الحصول على لونٍ محدَّدٍ كانت كمياته محدودةً جدًّا.

بالأمس مررتُ إلى جانب أحد المحلات، ووجدت عشرات الـ «لولا بو» دون أن ينظر إليها أحد! مر «الترند»، وربحت الشركة المالكة له، واتَّجهت الناس إلى «ترنداتٍ» أخرى!

بالمناسبة: «الترند» لا يقتصر فقط على المنتجات، بل إن الكلمات لها نصيبٌ أيضًا. أتذكَّر كيف كانت تظهر كلمةٌ شعبيةٌ، أو عربيةٌ، وتصبح «ترندًا» على لسان الأكثرية، آخرها كلمة «سردية». فجأةً صار الكثيرون يستخدمونها في كل حديثٍ، ثم بدأ يقل ظهورها كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، ولم أعد أسمعها حتى تذكَّرتها بالأمس على لسان أحدهم في «السوشال ميديا».

* من أفضل القرارات التي تتَّخذها بأن تدسَّ يدك في جيبك، وتُخرِج بطاقتك البنكية لتدفع ما اشتريته من كُتبٍ. سعر الكتاب يعدُّ رمزيًّا أمام متعته وفائدته. حتى عندما يبقى في مكتبتك دون أن تقرأه لسنواتٍ، لا يعني ذلك بأنك لن تقرأه، بل معناه بأنه ما زال ينتظرك. منذ شهورٍ عدة وأنا بعيدٌ عن مكتبتي، وكلما تذكَّرت كتابًا لم أقرأه، قلت في نفسي: سأقرأه عندما أعود هذه المرة. مكتبتي ليست كبيرةً، لكنَّها عزيزةٌ عليَّ كثيرًا، وما زلت إلى الآن أتذكَّر أحد المعارف الذي استعار كتابًا، ولم يُعِده! بقي الكتاب في بالي إلى الآن، ومع أن نسخته موجودةٌ في المكتبات، لكن ذاك الكتاب له قيمةٌ كبيرةٌ عندي، فقد رافقنا بعضنا طوال 25 عامًا. تُرى أين هو الآن؟