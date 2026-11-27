تستعد الملاعب السعودية لاستقبال ديربيات مثيرة على مستوى المملكة منها جماهيري ومنها غير جماهيري، ولكن دائمًا الديربيات تعد ذات أهمية في عالم كرة القدم.



ستنطلق الرحلة خلال هذا الأسبوع من ديربي حائل، الذي يجمع الطائي والجبلين، والذي يعد أحد الديربيات التي تشهد نموًا كبيرًا في كرة القدم السعودية وربما خلال الفترة المقبلة نشهد هذا الديربي في دوري روشن ويحصل على دفعة كبرى في النمو التجاري والمجتمعي في حائل.



بعد ذلك بأسبوع سيقام ديربي المدينة المنورة بعد غياب طويل بمواجهة تجمع نادي أحد ونادي الأنصار، ومن المتوقع أن تكون مدرجات الملعب ممتلئة، حيث تعد المواجهة ذات بعد مجتمعي وجماهيري داخل المدينة، ويحصل على أهمية كبيرة خاصة مع نتائج الفريقين خلال الفترة الماضية.



ثم بعد ذلك سيأتينا ديربي جدة بمواجهة الاتحاد والأهلي في لقاء نأمل أن يكون على قدر التوقعات، على الرغم من بعد الفريقين عن المنافسة على لقب الدوري، ولكن دائمًا للديربيات خصوصية مختلفة تمامًا عن كل السياق العام الذي يمر به الطرفان.



بعد ذلك نختم هذه السلسلة بديربي الرياض الكبير الذي يجمع الهلال والنصر، الديربي الذي أصبح واجهة لكرة القدم السعودية على مستوى العالم، ومتوقع أن يستمر في النمو العالمي بمتابعة خارجية خلال هذا اللقاء مع السياق العام الذي يشير إلى تنافس بين الفريقين على لقب الدوري.



الكثير من الديربيات لعبت والكثير منها سيلعب مستقبلًا في مختلف الدرجات مع نمو واضح في الاهتمام المحلي بهذه الديربيات، وللديربيات خصوصية خاصة للمشجعين حتى لو كانت مباراة تحصيل حاصل، أتمنى أن نستمتع بهذا الشهر الذي يعطينا كل أسبوع ديربي في أربع مدن مختلفة في بلادنا.