يتصدر «الهلال» جدول ترتيب الدوري والأكثر تسجيلًا والأقل استقبالًا للأهداف، ولكنه غير مقنع لمعظم محبيه الذين يرونه فاقدًا لهويته التي عشقوها واعتادوها، ففي الموسم الماضي لم يخسر الفريق أي مباراة لكنه فشل في تحقيق اللقب، وسيكرر الفشل مرة أخرى رغم تطوره هجوميًّا ودفاعيًّا، لأن أسلوب التدريب لم يتغير كثيرًا أغلب المباريات بسبب «عناد إنزاجي».



سيلعب «الهلال» اليوم بدون أهم نجومه لحصوله على أربع بطاقات صفراء، نصفها بسبب مناقشته الحكام دون ارتداء شارة القيادة، وقد حذرت الإدارة من حدوث هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، ولكن لا حياة لمن تنادي، كنت أمثل صوت الجمهور الذي يرى «نيفيش» أجدر لاعب يقود الفريق لأنه أكثر من يمتلك صفات القيادة التي يراها جميع العقلاء لولا «عناد الإدارة».



قد يحقق «الهلال» ألقابًا هذا الموسم بسبب ضعف المنافسين لا بسبب قوته، فما يقدمه للموسم الثاني على التوالي لا يشبه «الزعيم» في شيء، بل إنه رغم تصدره كان يفلت من الخسارة كل مرة بفضل الله ثم حارسه العظيم «بونو» الذي خسر خسارتيه الوحيدتين في غيابه، وستضع الجماهير يدها على قلبها في كل مباراة مهما كان مستوى المنافس بسبب «عناد إنزاجي».



يتمتع «الهلال» بحرية مالية لا يملكها منافسوه، ولكن العائق المالي يكبل يديه في قرار استبدال المدرب، والشاعر يقول: «المشكلة اللي حلها خشم الريال.. ادعس على خشم الريال وحلها»، فالجميع مقتنع بأن «إنزاجي» مدرب عالمي ولكن الغالبية العظمى يدركون بأنه لا يناسب شخصية الفريق الذي عوَّدنا على المتعة، فهل ينتصر صوت المنطق أم «عناد الإدارة».



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صوت المنطق يقول إنَّ «إنزاجي» وإن تصدر فهو لا يناسب شخصية «الهلال»، فلماذا تكابر الإدارة وهي تشاهد الأسلوب الذي يصر عليه حتى أمام الفرق قليلة الإمكانات؟، وصوت العقل يؤكد أنَّ «نيفيش» هو خير من يحمل شارة القيادة فيه، فكيف تسلم للباردين سلوكًا وأداءً «كنو وناصر»؟، يقول العبقري «أينشتاين» حكمته الشهيرة: «الغباء هو أن تتبع نفس الخطوات وتتوقع نتائج مختلفة»، وعلى منصات المنطق والعقل نلتقي،