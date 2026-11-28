فاز الجوادان «من مثلها» و«صياح» بكأسَي ولي العهد بعد حصولهما على المركز الأول في الشوطين العاشر والـ 11 في أول السباقات الكبرى للفئة الأولى من مهرجان كأسَي ولي العهد بنسخته الـ 61 في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في الرياض، الجمعة.

وجرى المهرجان تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحضر نيابةً عنه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، السباقات، التي تبلغ جوائزها 2.5 مليون ريال، حسبما أوردته «واس».

وحقق الجواد «من مثلها»، العائدة ملكيته لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، المركز الأول في الشوط العاشر على كأس ولي العهد للإنتاج المحلي الفئة الأولى بمسافة 2400 متر. وسلَّم أمير منطقة الرياض كأس الشوط إلى الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز.

ونال الجواد «صياح»، العائدة ملكيته لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، جائزة الشوط الـ 11 على كأس ولي العهد، المصنَّف دوليًّا «ليستد»، بمسافة 2400 متر. وسلَّم أمير منطقة الرياض كأس الشوط للأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز.

يذكر أن الكأس تُمثِّل أهميةً كبيرةً، كونها تحمل اسم ولي العهد، حفظه الله، إلى جانب أهميتها الكبيرة في خارطة السباقات السعودية بسبب فئويتها العالية، وقيمة جوائزها، إضافةً إلى مستوى المشاركة الفني الكبير، إذ أظهر البرنامج النهائي مشاركة نخبةٍ من أقوى الخيل في الميدان السعودي بمسافة 2400 متر.