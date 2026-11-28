تواصل جنى الحبيب، لاعبة فريق النصر الأول لكرة القدم، مسيرتها متسلحة بتجربة احترافية تصفها بالمثمرة، وأسهمت في تطوير مستواها الفني وتعزيز شخصيتها وثقتها داخل الملعب وخارجه.

وبعد انتقالها من الترجي إلى صفوف «العالمي»، وجدت جنى نفسها أمام تحديات جديدة في بيئة تنافسية تضم نخبة من اللاعبات المحليات والأجنبيات، بالتزامن مع التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم النسائية السعودية.

وفي حوارها مع «الرياضية»، تحدثت جنى الحبيب عن تجربتها مع النصر، وطموحاتها في الموسم الجاري، ورؤيتها لمستقبل اللعبة، وحلمها بتمثيل المنتخب السعودي.

01

كيف تقيمين تجربتك مع النصر حتى الآن، وما الذي أضافته لك على المستويين الفني والشخصي؟

تجربتي مع النصر إيجابية ومثمرة للغاية، والحمد لله على المستوى الفني أشعر أنني حققت تطورًا ملحوظًا بفضل البيئة الاحترافية وجودة التدريبات، أما على المستوى الشخصي فقد أصبحت أكثر نضجًا وقوة في العقلية الرياضية، واكتسبت ثقة أكبر في التعامل مع مختلف المواقف داخل الملعب وخارجه.

02

توج النصر بلقب الدوري الموسم الماضي، كيف ترين حظوظ الفريق في مواصلة المنافسة على البطولات الموسم الجاري؟

واجهنا بعض الصعوبات بداية الموسم، لكننا نواصل العمل والاجتهاد بروح الفريق الواحد، ولدينا إصرار كبير على تجاوز التحديات، هدفنا أن نحافظ على مستوانا التنافسي، وأن نواصل المنافسة على الألقاب، ونتوج جهودنا بتحقيق لقب الدوري مجددًا.

03

كيف تنعكس المنافسة داخل فريق يضم لاعبات مميزات محليًا وأجنبيًا على تطور مستواك؟

المنافسة القوية في التدريبات مع لاعبات يمتلكن مستويات فنية عالية، سواء من السعوديات أو المحترفات الأجنبيات، تدفعني إلى تقديم أفضل ما لديّ في كل يوم، وجود هذه النوعية من اللاعبات يمنحني خبرة إضافية ويسهم في رفع مستواي، والأهم أنّ الجميع يعمل بروح واحدة، ويكمل بعضنا بعضًا من أجل مصلحة الفريق وتحقيق أهدافه.

04

انتقلتِ إلى النصر قادمة من الترجي، ما أبرز الفوارق التي لمستيها بين التجربتين؟

لكل تجربة إيجابياتها وتحدياتها، وأعتز كثيرًا بالفترة التي قضيتها مع الترجي، فقد أضافت لي الكثير، أما في النصر، فأبرز ما لمسته هو حجم الدعم والاهتمام، إلى جانب البيئة الاحترافية المتكاملة وقوة المنافسة داخل الفريق، وهو ما ساعدني على تطوير مستواي بصورة أسرع، واكتساب المزيد من الخبرات.

05

كيف تقيمين التطور الذي تشهده كرة القدم النسائية السعودية، وما أبرز المكاسب التي حققتها اللاعبة السعودية؟

التطور الذي شهدته كرة القدم النسائية السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية لا يوصف، فقد حققت اللعبة قفزات كبيرة في فترة زمنية قصيرة. ويعود الفضل بعد الله إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال تنظيم دوري قوي واحترافي، أسهم في توفير الاستقرار ومنح اللاعبات فرصًا أكبر للمنافسة والاحتكاك.

أما أبرز المكاسب التي حققتها اللاعبة السعودية، فتتمثل في اكتساب الخبرة وتعزيز عقلية الاحتراف، خاصة من خلال اللعب إلى جانب محترفات يمتلكن مستويات عالمية، وهو ما انعكس إيجابًا على قدراتنا الفنية وثقتنا بأنفسنا وطموحاتنا المستقبلية.

06

ما الجوانب الفنية التي تسعين إلى تطويرها، وما الذي تحتاجينه للوصول إلى مستوى أعلى؟

اللاعبة مهما وصلت إلى مستوى متقدم تبقى بحاجة إلى العمل المستمر على تطوير إمكاناتها، وأركز حاليًا بصورة كبيرة على سرعة اتخاذ القرار الصحيح داخل الملعب، خاصة في المواقف التي تتطلب التعامل مع الضغط، وأعتقد أنّ الاستمرارية في التدريبات إلى جانب خوض أكبر عدد ممكن من المباريات تمثلان عنصرين أساسيين للوصول إلى مستوى أعلى، لأنّ الاحتكاك في المنافسات الفعلية يمنح اللاعبة خبرة لا يمكن اكتسابها بالتدريبات وحدها.

07

ماذا يعني لك تمثيل اللاعبة السعودية لنادٍ بحجم النصر، في ظل الاهتمام المتزايد بكرة القدم النسائية؟

تمثيل نادٍ عريق وكبير مثل النصر فخر وشرف لأي لاعبة سعودية، لكنه في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة، وكرة القدم النسائية السعودية تحظى اليوم باهتمام متزايد، ووجودنا في نادٍ بحجم النصر يمنحنا دافعًا إضافيًا لنكون قدوة للفتيات الصغيرات، ونؤكد أنّ اللاعبة السعودية قادرة على المنافسة وتحقيق البطولات ورفع اسم ناديها عاليًا.

08

ما طموحاتك مع النصر والحلم الذي تتطلعين إلى تحقيقه؟

طموحي مع النصر هو الحصول على دقائق لعب أكثر، وإثبات وجودي، والعمل للوصول إلى مكان أساسي في تشكيلة الفريق، أما حلمي الأكبر فهو الانضمام إلى المنتخب السعودي، والتشرف بتمثيل وطني في المحافل الدولية، والمساهمة في رفع اسم السعودية عاليًا.