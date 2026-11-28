أهدر فريق باريس إف سي الأول لكرة القدم فرصة اعتلاء صدارة الدوري الفرنسي بعد خسارته أمام مضيفه بريست 0ـ1 في افتتاح منافسات المرحلة الـ 12.

وارتقى بريست مؤقتًا إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطةً بفضل هدفٍ، أحرزه مدافعه الإيفواري لوك زوجبي في الدقيقة 21، في حين بقي الفريق الباريسي بالمركز الثاني بـ 23 نقطةً متأخرًا بفارق ثلاث نقاطٍ عن جاره المتصدر سان جيرمان، الذي ستتاح له فرصة توسيع الفارق عندما يستضيف لوريان، السبت.

كذلك، بات باريس إف سي تحت تهديد بريست، الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين فقط، بفضل تحقيقه الفوز الرابع تواليًا. وهذه المباراة الرابعة التي يُحافظ فيها الفريق على نظافة شباكه.

وبعد بداية موسمٍ متواضعةٍ، استحق الحارس الدولي النرويجي سيلفيك، القادم من واتفورد الإنجليزي على سبيل الإعارة، لقب «رجل المباراة» دون منازعٍ بإحباطه عزيمة منافسيه.

وبرز سيلفيك بشكلٍ خاصٍّ بتصديه المذهل لكرتين رأسيتين من المالي لاسين سينايوكو «26 و46»، وفي محاولةٍ أخرى، ساعدته العارضة في منع هدفٍ محققٍ حيث وصلت الكرة إلى رودي ماتوندو، الذي كان قد دخل للتو إلى أرض الملعب، أمام المرمى الخالي.