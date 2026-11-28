سجل المهاجم المخضرم نيكلاس فولكروج هدفًا قاتلًا في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مانحًا فريق فيردر بريمن الأول لكرة القدم التعادل أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3ـ3، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 11 من الدوري الألماني.

ورفع فولكروج «33 عامًا»، المعار من وست هام يونايتد الإنجليزي لفريقه الأم، رصيده إلى 11 هدفًا في 11 مباراةً، معزِّزًا صدارته قائمة هدافي الدوري الموسم الجاري.

وسجل اللاعب، الذي استُدعي مجدَّدًا إلى صفوف المنتخب الألماني، نوفمبر، 14 هدفًا في 13 مباراةً خاضها بمختلف المسابقات الموسم الجاري بعد أن اكتفى بتسجيل ثلاثة أهدافٍ فقط خلال 18 شهرًا مع وست هام.

وافتتح الإندونيسي كيفن ديكس التسجيل للفريق الزائر عند الدقيقة 27 من ركلة جزاءٍ، وأدرك التركي إيرين دينكتشي التعادل «39».

وأعاد الفرنسي فرانك أونورا الأفضلية لجلادباخ مع بداية الشوط الثاني «46»، ثم وضعه في موقفٍ مريحٍ بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه «78»، ليعود بريمن، وينتفض بفضل الهدف الثاني الشخصي لدينكتشي «85»، ثم فولكروج الذي منحه نقطة التعادل «90+2».

وجاء التعادل أمام منافسٍ لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري قبل هذه المواجهة، ولم يحقق سوى فوزٍ يتيمٍ الموسم الجاري، ليرفع رصيده إلى خمس نقاطٍ في المركز الـ 18 الأخير.

وفوَّت بريمن على نفسه فرصة التقدم أكثر في الترتيب بعد أن تجمَّد رصيده عند 19 نقطةً في المركز السادس، متساويًا مع باير ليفركوزن «الخامس»، الذي يواجه بوروسيا دورتموند «المتصدر»، الأحد.

وتتابع مباريات الجولة السبت، إذ يلعب كولن مع إلفرسبيرج، وبادربورن مع شالكة، وهامبورج مع بايرن ميونيخ، وماينز مع يونيون برلين، وشتوتجارت مع آينتراخت فرانكفورت. أمَّا الأحد، فيواجه فرايبورج فريق لايبزيج، ويلاقي هوفنهايم نظيره أوجسبورج.