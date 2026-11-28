تلقَّى فريق تشيلسي الأول لكرة القدم خسارته الثالثة تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه أمام مضيفه نوتنجهام فورست 2ـ3، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 12.

وتقدَّم نوتنجهام في الدقيقة 5 عبر إيجور جيسوس الذي أطلق تسديدةً مباشرةً رائعةً، وأضاف مورجان جيبس وايت الهدف الثاني من ركلة جزاءٍ بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقلَّص إيمانويل إميجا الفارق لـ «البلوز» على الفور تقريبًا، لكنَّ جيبس وايت عاد ليسجل هدفًا آخرَ، ويعيد التقدُّم بهدفين بعد 72 دقيقةً.

وشعر أصحاب الأرض ببعض التوتر في الدقائق الأخيرة عندما سجل إميجا هدفًا آخرَ بضربة رأسٍ من تمريرةٍ عرضيةٍ، لعبها بيدرو نيتو في الدقيقة 89.

وزادت الهزيمة الضغط على الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، بعدما تجرَّع أربع هزائم بآخر خمس مبارياتٍ في الدوري، ليحتل المركز الثامن في الترتيب. بينما ارتقى نوتنجهام فورست إلى المركز 14 بـ 12 نقطة.