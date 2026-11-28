يتطلع فريق لاتسيو الأول لكرة القدم، متصدر الدوري الإيطالي من دون أي هزيمة، إلى مواصلة بدايته القوية، وذلك عندما يحل ضيفًا على تورينو، السبت، في الجولة الثالثة عشرة.

وتبدو مهمة لاتسيو الساعي إلى إحراز لقبه الأول منذ 2000، بسيطة نسبيًا أمام فريق يعاني الأمرين في المراكز الأخيرة، وتراجعت نتائجه بشكل كبير ولم يحقق أي انتصار في مبارياته الأربع الأخيرة «ثلاث هزائم وتعادل واحد».

ويتصدر لاتسيو الترتيب بفارق نقطتين أمام جاره روما، وسيرفع رصيده إلى 35 نقطة بعد 13 مباراة إذا حقق الفوز في هذه المواجهة.

ويحتاج جينارو جاتوزو، مدرب لاتسيو، إلى فوزه الثالث فقط على تورينو مدربًا لتحقيق ذلك «3 تعادلات وهزيمتان»، لكنه قد يرضى أيضًا بمواصلة حفاظ لاتسيو على سجله الخالي من الهزائم في أول سبع مباريات خارج أرضه خلال موسم واحد في الدوري، وهو إنجاز لم يتحقق للنادي سوى مرتين من قبل.

ويعول لاتسيو على الهولندي تيجاني نوسلين، هداف الفريق، صاحب 6 أهداف في المركز الخامس على لائحة الهدافين بعد ثنائيته في مرمى ليتشي في المرحلة الماضية، مع أربع تمريرات حاسمة.

ويُعد نوسلين اللاعب الأول من لاتسيو منذ تشيرو إيموبيلي في أكتوبر 2021، الذي يسهم مباشرة بهدف في خمس مباريات متتالية بالدوري الإيطالي.