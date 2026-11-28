يحل فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، ضيفًا على هامبورج، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من «البوندسليجا».

ويحتل البايرن، تحت قيادة البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب الفريق، الذي يمر بأزمة إصابات فتكت بخط هجومه أبرزها للإنجليزي هاري كين، هدافه الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المركز الثاني متأخرًا بنقطتين عن بوروسيا دورتموند، المتصدر.

وأدت طريقة تعامل إدارة البايرن مع جمال موسيالا لاعب الوسط إلى اتساع الفجوة بين النادي ومجموعة من اللاعبين.

وبعد وقت قصير من خسارة البايرن أمام ليل الفرنسي 1ـ2 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ألمح يوزوا كيميش، لاعبه الدولي إلى أن النادي ابتعد عن قيمه، قائلًا: «أمر غير مقبول إطلاقًا وليس من شيم البايرن»، مشيرًا إلى أن التعامل مع موسيالا لا يتسق مع روح التضامن لدى النادي.

واقترحت إدارة البايرن هذا الأسبوع أن يقبل موسيالا خفض راتبه، فيما يشق اللاعب البالغ 23 عامًا طريق عودته من حالة عصبية تسبب في نوبات غياب قصيرة.

وعلى الرغم من أن الانتقادات من وسائل الإعلام ونقابات اللاعبين واللاعبين السابقين جاءت سريعة، كان كيميش، القائد الثاني للنادي بعد مانويل نوير، حارس المرمى المخضرم، الذي يُعد أول لاعب من تشكيلة البايرن الحالية يتحدث علنًا عن القضية.

وبدأ موسيالا العلاج من أعراض الحالة العصبية، بعد شهرين فقط من توقيعه على تمديد عقده في فبراير 2025.

وبعد غياب شهرين بسبب إصابة عضلية لا علاقة لها بتلك الحالة، استقبل ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ والذي يتسع لـ75 ألف متفرج، موسيالا بتشجيع.

وبعد دقائق من صافرة النهاية، أشار كارل-هاينتس رومينيجه، أحد أصحاب النفوذ في النادي البافاري، إلى أن حالة موسيالا قد تمنعه من الوفاء بالتوقعات المرتبطة بعقده المجزي وأن عليه قبول خفض راتبه، مضيفًا: «إذا لم يعد جمال الذي نعرفه، فعلينا أن نجري حديثًا لأنه، بصراحة، لن يكون من الممكن تبرير الأرقام المالية الحالية».

وسرعان ما اتسعت موجة الجدل، خصوصًا بعدما أعلن البايرن خلال جمعيته العمومية في اليوم التالي عن تحقيق إيرادات قياسية قاربت «1.1 مليار دولار»، ما زاد من حدة الانتقادات.

وأكدت رابطة اللاعبين المحترفين «فيفبرو» على أن البايرن كان ينبغي أن يكون أكثر حكمة، مبينة وجود فجوة بين القيم التي يعلنها العملاق الألماني وسلوكه الفعلي.

كما وجه أوليفر كان، حارس مرمى البايرن ومنتخب ألمانيا المعتزل، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للبايرن سابقًا، انتقادا لاذعًا، متابعًا: «وضع اللاعب تحت الضغط الآن ومناشدته عبر الرأي العام للتخلي عن جزء من راتبه، أمر عبثي بكل بساطة».