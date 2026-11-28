أكد البرتغالي جواو فيليش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن هدفه المقصي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء الماضي، يستحق الترشح لجائزة بوشكاش، كاشفًا في الوقت نفسه عن أنه يعيش واحدة من أكثر فترات مسيرته استقرارًا وسعادة، بينما يؤجل أي قرار بشأن مستقبله الأوروبي إلى نهاية الموسم الجاري.

وقال فيليش «27 عامًا» في حديثه لصحيفة «ريكورد» البرتغالية، السبت: «جاءت العرضية على يساري، وكانت فرصة مناسبة.. عندما كنت صغيرًا أذهب مع والدي وأخي إلى الشاطئ، كنت أتدرب كثيرًا على المقصيات.. أعتقد أن الهدف يستحق الترشح لجائزة بوشكاش، لكن هناك أهدافًا أخرى رائعة، مثل هدف صديقي فرانشيسكو دومينجيس ظهير موريرينسي، أتمنى أن نكون معًا في القاعة يوم الإعلان».

وكشف عن أن زميله كريستيانو رونالدو مازحه قائلًا إنه سجل مقصيتين سابقًا، إحداهما العام الماضي من منطقة قريبة، مضيفًا بابتسامة: «الآن عليك المحاولة لتسجيل الهدف الثاني».

وعن مستقبله الكروي قال «أنا مركز حاليًا على عقدي مع النصر، أحاول تحقيق المزيد من الألقاب.. حين يقترب شهرا أبريل ومايو سنرى.. سواء بقيت أم رحلت.. لا أريد الخوض في هذه المسألة الآن، سنقرر في نهاية الموسم.. الأمر يعتمد على إيجاد مشروع مناسب، بأسلوب لعب يناسبني، وفوق كل شيء مدرب يضعني في المركز المناسب لي».

وأضاف النجم النصراوي أنه يطمح للعودة إلى أوروبا عبر بوابة نادٍ كبير في الدوريات الخمسة الكبرى: «لعبت في فرق كبيرة، وأريد الاستمرار على هذا المنوال.. الأمور تسير بشكل جيد هنا في الدوري السعودي ومع النصر.. صحيح أنه ليس مثل الدوريات الخمسة، لكنه دوري عالي التنافسية، كل فريق يملك أجانب من مستوى رفيع.. لا أشعر بأي فرق في الحدة بين ما أقدمه هنا وما أقدمه مع المنتخب، ولم أفقد الجودة التي كنت ألعب بجوارها في أوروبا».

وعن فشل مفاوضاته مع بنفيكا قبل انتقاله إلى النصر، كشف فيليش: «كنت قريبًا جدًا من العودة.. توقعنا حسم الصفقة في بداية الصيف، لكن الأمور استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، وبدأ الصبر ينفد.. كان هناك اتفاق بيننا، ثم ظهرت تفاصيل أخرت الأمر أسابيع طويلة.. في تلك الأثناء جاء عرض النصر، ولم أستطع رفضه. أخبرت المدرب برونو لاج أنه يمكنه الاعتماد عليّ، لكنني لم أتحدث مع رئيس النادي روي كوستا.. لم يكن الأمر متعلقًا بعدم الرغبة، لكن التوقيت مهم في كرة القدم، وقطار الفرص يمر مرة واحدة ربما.. انتهى بي الأمر بقبول عرض النصر، وأعتقد أنه كان قرارًا جيدًا.. لا أفكر في العودة إلى بنفيكا الآن، أريد العيش في الحاضر».

ورفض فيليش الدخول في تفاصيل الخلاف بين رونالدو والمدرب جورجي جيسوس مع المنتخب البرتغالي، مؤكدًا: «لا أحب التدخل في المشاكل، ولا أعرف من على حق.. ابتعاد كريستيانو لحظة غريبة لأننا معتادون على وجوده، والناس ستتذكره دائمًا كأفضل لاعب في تاريخ البرتغال».

وأشار إلى أن أسلوب جيسوس يتناسب بشكل مثالي مع قدراته كلاعب، مشددًا على أهمية الاستعداد لمباراة هولندا في مارس المقبل ليكون في أفضل حالاته.