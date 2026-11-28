أقصى فريق كولومبوس كرو الأمريكي الأول لكرة القدم، ضيفه إنتر ميامي، حامل اللقب بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الدور الأول للأدوار الإقصائية في الدوري المحلي «إم إل إس»، صباح السبت، وذلك بعدما تغلب عليه 1ـ0 بهدف قاتل سجله الأوروجوياني سانتياجو رودريجيز في الوقت بدل الضائع.

وقال الأرجنتيني كريستيان جونساليس، مدرب ميامي: «بالنسبة لي، هذه الخسارة غير عادلة تمامًا لأنني أعتقد أن الفريق كان على قدر المسؤولية، واستحققنا الفوز طوال المباراة، الفرص الأخطر كانت لنا، لكن هذه هي كرة القدم، دافع المنافس بشكل جيد أيضًا. وعلى الرغم من أن ميسي لم يسدد أيّ كرة بين الخشبات الثلاث، فإننا صنعنا الكثير من الفرص».

ومنح هدف رودريجيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع فريق كولومبوس الفوز 2ـ0 في سلسلة الدور الأول المنظمة بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، وذلك بعد انتصاره 3ـ0 في المباراة الأولى بفلوريدا.

وكان الدفاع عن لقب الدوري الأمريكي الفرصة الأخيرة أمام إنتر ميامي، المملوك جزئيًا للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، لإنقاذ موسمه بعدما خرج من الدور ثمن النهائي لكأس أبطال كونكاكاف ومن دور المجموعات لكأس الدوريات.

واقتصر رصيد ميامي من الألقاب الموسم الجاري على كأس الأبطال «كامبيونيس كاب»، وهي المباراة السنوية التي تجمع بين بطلي الدوري الأمريكي ونظيره المكسيكي.

وتُعد هذه المرة الثانية للنجم الأرجنتيني ميسي، صاحب الـ39 عامًا، هداف الدوري في الموسم المنتظم، والمرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة أفضل لاعب للمرة الثالثة تواليًا في إنجاز غير مسبوق، التي يخرج فيها من الدور الأول في ثلاث مشاركات خاضها في الأدوار الإقصائية للدوري.

وتعثر ميامي أمام أتلانتا يونايتد في نسخة 2024، قبل أن يحرز أول ألقابه العام الماضي.

وأتيحت للفريق المدجج بالنجوم، والذي يضم إلى جانب ميسي كلًا من الأوروجوياني لويس سواريز والبرازيلي كازيميرو، والأرجنتيني رودريجو دي بول، فرص للتسجيل في أمسية باردة وماطرة في ولاية أوهايو.

وأهدر المكسيكي خيرمان بيرتيرامي فرصة ذهبية قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عندما علت رأسيته من مسافة قريبة العارضة.

وبدا أن المباراة في طريقها إلى ركلات الترجيح مع اقتراب نهاية الوقت بدل الضائع، لكن دفاع إنتر سمح لرودريجيز باستقبال عرضية داخل منطقة الجزاء من المغربي أنس الزروري قبل أن يسددها بقوة في شباك الكندي داين سانت كلير، حارس المرمى.

وكرّس خروج ميامي المبكر ما يعرف بلعنة البطل في الدوري الأمريكي، إذ لم ينجح أيّ فريق في الاحتفاظ باللقب منذ لوس أنجليس جالاكسي 2012.

وأجرى جونساليس تعديلًا على تشكيلته الأساسية، وأبقى سواريز على مقاعد البدلاء ودفع بالشاب البرازيلي ريكيلمي فيليبي، في تغيير منح هجوم ميامي حيوية أكبر في الشوط الأول.

لكن ميسي ارتكب خطأ غير معتاد داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من بيرتيرامي، فيما تعملق باتريك شولت، حارس مرمى كولومبوس، وتصدى لعدة فرص.

وكاد كولومبوس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 65 عندما تصدى سانت كلير لرأسية التشيلي جونسالو تابيا، قبل أن يبعد البرازيلي ميكايل، مدافع ميامي، المحاولة الثانية السريعة التي نفذها الإسباني برايس منديس.

ودفع جونساليس بسواريز قبل 15 دقيقة من النهاية، لكن ميامي واصل إهدار فرصه، كما أُلغي هدف رأسي لكاسيميرو بداعي التسلل، قبل أن يهدر بيرتيرامي فرصة أخرى برأسه.

وفي المباراة الأخرى، قاد هدف إيمانويل سابي في الدقيقة 58 فريق فانكوفر وايتكابس إلى الفوز 1ـ0 على ريال سولت لايك، ليحسم سلسلة الدور الأول لمصلحته 2ـ0.