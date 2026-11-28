يُمنّي الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، النفس بمواصلة مطاردة العملاقين برشلونة وريال مدريد، وذلك عندما يحل ضيفًا على إلتشي، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من «لاليجا».

ولم يفز أي مدرب في تاريخ كرة القدم الإسبانية بمباريات في الدوري أكثر من سيميوني الذي حقق فوزه الـ345 في «لاليجا» على رأس الإدارة الفنية للقطب الثاني للعاصمة أخيرًا، عندما تغلب على خيتافي، جاره ومضيفه بثلاثية نظيفة، حيث بقي الـ«روخيبلانكوس» ثالثًا خلف الفريق الكاتالوني المتصدر، والملكي الثاني.

ويأمل سيميوني خلال زيارة إلتشي في مواصلة تعزيز رقمه وتتويج موسمه بلقب ثالث في الدوري بعد لقبيّ 2014 و2021.

ويتخلف أتلتيكو بخمس نقاط عن برشلونة قبل مواجهته في الثاني من ديسمبر المقبل، في مباراة مبكرة من المرحلة الثالثة والعشرين، بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسباني المُقررة يناير 2027.

وتجاوز سيميوني الراحل لويس أراجونيس، صاحب 344 فوزًا في الدوري، وانفرد بصدارة القائمة التاريخية.

وقال سيميوني، متحدثًا عن عائلته وأعضاء أجهزته الفنية الحالية والسابقة ولاعبيه: «أود أن أتشارك هذا الرقم مع كافة الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الانتصارات الـ345، لا أتحمس عادة لأشياء كثيرة، لكن الوصول إلى هذه المرحلة تطلب عملًا لا يصدق»

ويعد انتزاع لقبين في الدوري من أنياب العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، أظهر أتلتيكو الموسم الجاري أن لديه الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك مجددًا.

وقبل هزيمته أمام ضيفه برشلونة «1ـ2» التي سبقت فترة التوقف الدولي، حقق أتلتيكو سبعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، بينها فوز في «الديربي» على ريال مدريد.

وجاءت بداية أتلتيكو القوية الموسم الجاري على الرغم من أن نجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز لم يقدم أفضل مستوياته، وهو ما يشير إلى أن الفريق لا يزال قادرًا على بلوغ مستوى أعلى.

وكان ألفاريز يرغب في الرحيل في الصيف الماضي، وحاول فرض انتقاله إلى برشلونة، لكن أتلتيكو تمسك ببقائه.

وبدأ ألفاريز الموسم بمستوى متدن وهو يعاني على مستوى اللياقة البدنية، ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف في كافة المسابقات حتى الآن، لكن الفائز بكأس العالم 2022 بدأ يظهر بعضًا من جودته في المباريات الأخيرة، وهدأت التوترات بينه وبين الجماهير.

وصنع ألفاريز هدفي أتلتيكو الأولين أمام خيتافي في فوزه نهاية الأسبوع الماضي، وسجل من ركلة حرة مباشرة أمام فيكينج النرويجي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وتوج سيميوني بلقبيه في «لاليجا» بفضل أهداف مهاجمين من أمريكا الجنوبية، مع الدولي الإسباني دييجو كوستا الذي كان مفتاح اللقب في 2014، والأوروجوياني لويس سواريز الذي كان حاسمًا في 2021.

وتساعد عودة ألفاريز إلى مستواه في سعي أتلتيكو إلى لقب ثالث في عهد سيميوني.