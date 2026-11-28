واصل فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، تقهقره بعدما تعرض لهزيمة جديدة جاءت أمام مضيفه نوتنجهام فوريست 2ـ3، وأثارت الشكوك حول مستقبل الإسباني شابي ألونسو، مدرب الفريق في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وتلقى فريق ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني وريال مدريد السابق، هزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي.

وأقرّ ألونسو بعد خسارة تشيلسي أنها لحظة صعبة عليهم جميعًا، قائلًا: «لحظة صعبة على الجميع، من المخيب للآمال أن نخسر مجددًا، لكن علينا الاستمرار في محاولة إيجاد الحلول، لا يمكننا التوقف».

وأضاف المدرب الإسباني: «نحن نفتقر إلى الثقة، ويواجه الفريق صعوبة في الحفاظ على النتيجة، وبعدما وصلت النتيجة إلى 2ـ1، استقبلنا هدفًا لتصبح 3ـ1، الأمور لا تسير في صالحنا، ونحن نتحمل مسؤولية ذلك، كما تقع على عاتقنا مسؤولية إيجاد الحلول».

وكان الهدف المبكر الذي سجله البرازيلي إيجور خيسوس بعد 5 دقائق من صافرة البداية بمثابة مؤشر على الأمسية الكئيبة التي تنتظر تشيلسي على ضفاف نهر ترينت.

وفي الشوط الثاني، عزز مورجان جيبس وايت تقدم نوتنجهام فوريست من ركلة جزاء، وعل الرغم من الرد السريع من البديل الهولندي إيمانويل إيميجا، إلا أن ذلك لم يكن سوى بصيص أمل زائف للبلوز.

وعاد جيبس-وايت ليسجل مجددًا، بينما جاء هدف إيميجا الثاني في وقت متأخر من عمر اللقاء «89»، ليجد ألونسو نفسه في موقف صعب، مدركًا حجم المأزق الذي يمر فيه فريقه.

وبعد الهزيمة القاسية التي تلقاها تشيلسي على أرضه الأسبوع الماضي أمام ليدز يونايتد 1ـ4، جاءت هذه الخسارة أمام نوتنجهام الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، لتزيد من معاناة ألونسو في موسمه الأول مدربًا للفريق.

ويقبع تشيلسي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد تلقيه الهزيمة السادسة في 12 مباراة خاضها تحت قيادة ألونسو في الدوري، وهو وضع مرشح لمزيد من التدهور مع استكمال بقية مباريات هذه المرحلة.

ومن شأن هذه الهزيمة الثالثة تواليًا في الدوري بعد سندرلاند 0ـ1 وليدز أن تثير التوقعات حول احتمالية إقالة ألونسو، في ظل البداية المتعثرة لمسيرته مدربًا في «البريميرليج».

وقد أدى غياب البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم الفريق المصاب إلى تراجع فاعلية هجوم تشيلسي، بينما استقبل خط الدفاع الذي يعاني من كثرة الأخطاء، 23 هدفًا في الدوري حتى الآن، بعدما سمح لفريق نوتنجهام بالسيطرة على مجريات اللعب.