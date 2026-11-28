يمنح سجل فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم الممتاز في مواجهاته على ملعب «سان سيرو»، أملًا كبيرًا في إيقاف سلسلة جنوى المتمثلة في انتصارين متتاليين خارج أرضه، وذلك عندما يواجهه، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المحلي.

وتعثر الإنتر، في اثنتين من آخر ثلاث مباريات خاضها في دوري «سيريا آي» آخرها تعادله مع أتالانتا 4ـ4، بعدما تقدم 2ـ0 و3ـ1 و4ـ2.

وخطا الإنتر خطوة إضافية نحو بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال بتغلبه على شتوتجارت الألماني 2ـ0 أخيرًا، لكن هذا الانتصار لا يحجب أوجه القصور التي ظهرت في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإيطالي «فوز واحد وتعادل واحد وهزيمة واحدة» والتي أبقته في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو، متصدر الترتيب.

ومن شأن العودة السريعة إلى «سان سيرو» أن تسهم في رفع معنويات رجال الروماني كريستيان كيفو، مدرب الفريق، إذ فاز الإنتر في مبارياته الرسمية الأربع الأخيرة على أرضه، كما حقق 6 انتصارات متتالية في الدوري على ملعبه، مسجلًا هدفين على الأقل في كل مباراة منها.