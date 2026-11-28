سعى الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، إلى تهدئة التوقعات بشأن مستقبل الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن عقده لا يزال ​ساريًا حتى 28 فبراير المقبل، وذلك بعد تأجيل كأس آسيا التي كانت مقررة مطلع العام المقبل في السعودية إلى ديسمبر 2027.

وقال محمد خلف، مدير الإعلام في الاتحاد في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء العراقية: «ملف الجهاز الفني للمنتخب الوطني لم يحسم حتى الآن، وهناك آراء ووجهات نظر ستتبلور من خلال النقاشات داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، اختيار المدرب ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب دراسة احتياجات المنتخب وطبيعة المرحلة المقبلة ⁠للوصول إلى الخيار الأنسب القادر على قيادته».

وأضاف محمد: «كافة الخيارات ‌مطروحة، سواء بالتعاقد مع مدرب عراقي أم عربي أم أجنبي، في ​حال عدم استمرار المدرب ‌الحالي»، مشددًا على أن أيّ مدرب يقع عليه الاختيار يجب ‌أن يكون بمستوى المنتخب العراقي وقادرًا على خدمته خلال المرحلة المقبلة».

وبيّن مدير الإعلام بالاتحاد العراقي أن أرنولد غادر في إجازة بعد عقد جلسة مع رئيس الاتحاد، أٌبلغ خلالها بإمكانية أخذ قسط من الراحة واطلاعه على أيّ مستجدات خلال الفترة ​المقبلة، متابعًا: «الاتحاد سيعقد اجتماعًا خلال ​الفترة المقبلة لمناقشة كافة الأمور، وقرار تجديد عقد المدرب أو التعاقد مع مدرب آخر يعود إلى الاتحاد».

وأوضح مدير الإعلام في الاتحاد العراقي للعبة أن ما يتداول بشأن انتهاء عقد أرنولد أو التعاقد مع مدرب جديد لا يتعدى حتى الآن التوقعات الإعلامية، مبينًا أن عقد المدرب الأسترالي لا يزال ساريًا وينتهي في 28 فبراير المقبل.

وأشار محمد إلى أن المنتخب العراقي لا يرتبط ⁠بأيّ استحقاق خلال فترة التوقف الجارية، بعد انتهاء مشاركته في بطولة البصرة الدولية، إذ ستكون نافذة التوقف الدولي المقبلة في مارس 2027.

وجدد أرنولد، الذي قاد العراق لبلوغ كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ 40 عامًا قبل أن يودع البطولة المنظمة في أمريكا الشمالية ‌من دور المجموعات، عقده مع الاتحاد العراقي ​للعبة أغسطس الماضي ​حتى نهاية ⁠فبراير 2027.

وأنهى العراق بطولة البصرة التجريبية الدولية التي لعبت على أرضه في المركز الثاني خلف إيران الفائزة بالبطولة، بينما ضمت البطولة أيضًا لبنان وفلسطين.