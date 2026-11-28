كشفت شركة «Capcom» عملاقة تطوير ونشر ألعاب الفيديو، عن إيقافها خدمات لعبة «Exoprimal» وإغلاق خوادم اللعب عبر الإنترنت نهائيًا، وذلك في التاسع والعشرين من سبتمبر 2027.

وتندرج «Exoprimal» في فئة ألعاب التصويب الجماعية من منظور الشخص الثالث، وطورتها ونشرتها شركة «Capcom»، وصدرت في 14 يوليو 2023 لأجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X/S والحاسوب الشخصي «Windows».

ويتنافس في اللعبة فريقان يضم كل منهما 5 لاعبين لإنجاز المهام والأهداف التي قبل الفريق الآخر، ويمكن التبديل بين الأدوات القتالية في أيّ وقت أثناء اللعب، وتنقسم إلى فئات مثل الهجوم والدفاع «الدبابة» والدعم.

وتدور أحداث لعبة «Exoprimal» حول إمكانية القضاء على موجات معينة من الديناصورات، وحماية الأهداف، والدخول في مواجهات مباشرة أو تعاونية بين الفريقين بحسب مجريات اللعب.

يُذكر أن إيقاف خدمات ألعاب الفيديو شائع بين شركات التطوير والنشر العالمية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أبرزها، التكلفة المالية لتشغيل وصيانة الخوادم، إذ أن انخفاض عدد اللاعبين في اللعبة يؤدي إلى تراجع في الأرباح التي من المفترض أن تُغطي هذه التكاليف.