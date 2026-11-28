أكد الفرنسي فيكتور ويمبانياما، لاعب فريق سان أنتونيو سبيرز الأمريكي الأول لكرة السلة، عزمه المشاركة في كأس العالم 2027، المقررة 27 أغسطس حتى 12 سبتمبر في قطر، وذلك بعد تأهل «الديوك» رسميًا.

وكشف ويمبانياما عن نيته الالتحاق بصفوف المنتخب الفرنسي لكرة السلة في المونديال العالمي المقبل، بعد انتصار فريقه على لوس أنجليس ليكرز بنتيجة 99ـ96، ضمن منافسات دوري «NBA» للمحترفين.

وعندما سئل خلال مؤتمر صحافي عما إذا كان بدأ التفكير في البطولة، أجاب ويمبانياما: «بالطبع، الهدف هو الفوز في كافة المسابقات مع المنتخب الفرنسي، لذلك نضع ذلك دائمًا نصب أعيننا».

وأشار قائد المنتخب الفرنسي صاحب الـ22 عامًا، أيضًا إلى نهائي الألعاب الأولمبية في باريس 2024 أمام أمريكا، حين امتلكت فرنسا كل ما يلزم للتغلب عليهم، على الرغم من خسارتها 87ـ98، مضيفًا: «اللاعبون القدامى سبق أن هزموهم، اليوم مع المنتخب الفرنسي، لا يوجد أي طموح آخر سوى إحراز الذهبية عند دخول أي بطولة».

وحجز المنتخب الفرنسي مقعده في كأس العالم المقبلة قبل منتصف مرحلة الدور الرئيس من التصفيات، بعدما تغلب على إستونيا 81ـ73 في تالين، بتشكيلة شهدت العديد من التغييرات.