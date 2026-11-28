مدد البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع فريق فلومينينسي الأول لكرة القدم، عقده لمدة عام إضافي، وذلك عن عمر 42 عامًا.

وكان اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي مرتبطًا بعقد حتى ديسمبر 2026، لكن النادي البرازيلي أصدر بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «الجماهير طلبت ذلك، وإل مونسترو باقٍ».

وعلى الرغم من تقدمه في العمر، لا يزال سيلفا لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في صفوف فلومينينسي، ناديه الأم، الذي بلغ الموسم الجاري الدور نصف النهائي من مسابقة «كوبا ليبرتادوريس».

وعاد سيلفا إلى صفوف فلومينينسي 2024.

ويحتل فلومينينسي المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 63 نقطة.