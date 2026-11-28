اختار الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الثنائي الإسباني اينيجو مارتينيز، وراكان الغامدي لتعويض غياب الفرنسي محمد سيماكان، والفرنسي كينجسلي كومان، في التشكلية الأساسية التي تخوض المواجهة أمام مضيفه الحزم، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق الحساب الرسمي، السبت.

وكانت «الرياضية» ذكرت، الجمعة، أن آنج مدرب الفريق، استدعى 21 لاعبًا للمغادرة عبر الحافلة إلى بريدة، دون كومان المصاب، وسيماكان لإراحته وأيمن يحيى بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت القائمة الأساسية للقطب العاصمي، كلًا من: البرازيلي بينتو ماتيوس، نواف بوشل، عبد الإله العمري، مارتينيز، عواد أمان، البرتغالي كريستيانو رونالدو «القائد» ومواطنيه سوماكوستا، جواو فيليش، والبرازيلي أنجليو جابرييل، الغامدي، والسنغالي ساديو ماني.