يفتقد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى خدمات زكريا هوساوي، الظهير الأيسر بسبب الإصابة في مباراة التعاون، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، السبت، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وشعر هوساوي بآلام قبل مواجهة الشمال القطري، الإثنين الماضي، على ملعب «البيت» في الدوحة، العاصمة القطرية، لحساب الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة لمجموعة «الغرب» وانتهت 3ـ2 لأصحاب الأرض أثناء الإحماء ليحل سعد بالعبيد بديلًا عنه.

وكان هوساوي تعرض لإصابة في رباط الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27»، التي نظمت في جدة وتُوِّج المنتخب بلقبها، وغاب بعدها عن المشاركة مع فريقه أمام الفتح والفيحاء والخليج والشباب «دوريًّا» قبل أن يعود بديلًا خلال الانتصار 3ـ2 أمام النصر في الجولة التاسعة المؤجلة 20 نوفمبر الجاري.

ولعب هوساوي مع الأهلي الموسم الجاري تسع مباريات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، ونال ثلاث بطاقات صفراء.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في سلم الترتيب برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات وأربع خسائر دون أي تعادل.