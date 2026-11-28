رقم قياسي

حطم الإيطالي ماركو بتسيكي، درّاج فريق أبريليا ريسنج، السبت، الرقم القياسي للفة، بعدما سجّل زمن قدره 1:27.844 دقيقة، في التجارب التأهيلية لسباق جائزة بلنسية الكبرى للدراجات النارية (الفرنسية)