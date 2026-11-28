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رقم قياسي
2026.11.28 | 03:44 pm
حطم الإيطالي ماركو بتسيكي، درّاج فريق أبريليا ريسنج، السبت، الرقم القياسي للفة، بعدما سجّل زمن قدره 1:27.844 دقيقة، في التجارب التأهيلية لسباق جائزة بلنسية الكبرى للدراجات النارية (الفرنسية)
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