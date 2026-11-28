حرم الإيطالي ماركو بتسيكي، درّاج فريق أبريليا ريسنج، منافسه مارك ماركيز، متسابق دوكاتي، المُتوج حديثًا بلقب بطولة العالم للدراجات النارية، من حصد ​مركز أول المنطلقين في سباق الجائزة الكبرى الأخير بالنسبة له، وذلك بعد أن حطم الرقم القياسي للفة في بلنسية، السبت.

وقال بتسيكي بعد صدارة التجارب التأهيلية قبل السباق الرئيس الأحد: «ليس لدي أيّ فكرة عن كيفية تحقيق هذه السرعة لأني كنت أتوقع ⁠أن أكون سريعًا، لكن في تلك ‌اللفة كان كل شيء مثاليًا ‌تقريبًا وكان زمن اللفة مذهلًا، سيكون هذا ​الصف الأول صعبًا لأن ‌مارك سريع وراؤول سريع جدًا أيضًا».

وكان ماركيز، الذي سيعتزل بعد الجولة الأخيرة من الموسم، قد حطم الرقم القياسي للفة خلال التجارب الأولى الجمعة، وكرر إنجازه أمام جماهيره المحلية في التجارب الثانية السبت.

ومع ‌ذلك، لم يحتفظ ‌بالصدارة لفترة طويلة، حيث ​كان ‌بتسيكي ⁠أسرع منه بنحو ​نصف ثانية، ⁠محطمًا حاجز الدقيقة و28 ثانية للمرة الأولى على حلبة «ريكاردو تورمو»، مسجلًا زمنًا قدره 1:27.844 دقيقة.

وانضم إليهما في الصف الأول راؤول فرنانديز، متسابق تراك هاوس، بينما احتل أليكس، شقيق ماركيز، المركز الرابع.

ويحمل ماركيز ‌الرقم القياسي لأكبر عدد من مرات الحصول على مركز أول المنطلقين في بطولة العالم للدراجات النارية برصيد 78 مرة، لكنه أُعجب بزمن اللفة الذي سجله بتسيكي، مضيفًا: «كانت لفة خيالية، عندما رأيت 1:27.844 دقيقة، استسلمت. حتى أنا لا أحاول لأن ذلك كان مستحيلًا، أريد أن أستمتع الأسبوع الجاري على الحلبة وخارجها، أنا أستمتع كثيرًا وسعيد بوجودي هُنا، وسعيد أيضًا بالفوز بالسيارة».

وعلى الرغم من أن ماركيز حسم لقب بطولة العالم للمرة الثامنة أخيرًا في البرتغال، فإن بتسيكي سيتنافس مع خورخي مارتين، زميله في الفريق، على المركز الثاني في البطولة.

ويبدأ مارتين، الذي ​يتقدم على بتسيكي بفارق ​نقطتين، السباق من المركز الخامس على خط الانطلاق، بينما يكمل فابيو دي جيانانتونيو من فريق في.آر 46 ريسنج الصف الثاني.