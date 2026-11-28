منح الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة لمدة يومين، اعتبارًا من الأحد عقب الانتصار على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر أن اللاعبين سيجرون حصة تدريبية استرجاعية، السبت، على أن يخلدوا للراحة يومي الأحد والإثنين، قبل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية الثلاثاء المقبل لبدء التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام النصر ضمن الجولة الـ 14 الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في الرياض.

ويتصدر القادسية مؤقتًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة جمعها من 13 مباراة بواقع 10 انتصارات وتعادل واحد وخسارتين، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي يواجه الاتفاق السبت.