اعترف روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، أن التراجع الحاد في عدد اللاعبين المحليين الذين يشاركون بانتظام ​في دوري الدرجة الأولى، أجبره على الاعتماد على وجوه شابة قليلة الخبرة، وذلك من أجل تدعيم صفوف «الآزوري».

وقال مانشيني في ⁠مقابلة نشرتها صحيفة «كورييري ديلو ‌سبورت» السبت: «كان من ‌الضروري استدعاء لاعبين شبان، ​لأن نسبة اللاعبين الإيطاليين ‌في الدوري الإيطالي تراجعت إلى 30 ‌في المئة فقط، وهذا رقم يدعو إلى القلق، لا أملك خيارًا آخر سوى البحث عن لاعبين يملكون الموهبة والإمكانات اللازمة للتطور».

وأضاف المدرب الإيطالي: «علينا أن نتحلى بالشجاعة ونشرك هؤلاء اللاعبين في مباريات كبيرة، حتى وإن كانوا يفتقرون إلى الخبرة، الأندية لا تنظر إلى مصلحة المنتخب الوطني بالقدر نفسه، ولذلك يتعين علينا إيجاد حلولنا بأنفسنا، لا جدوى من الاستمرار في الشكوى من واقع قائم منذ أكثر من 20 عامًا، ما نحتاجه ​هو اكتشاف المواهب الجديدة ​ومنحها فرصة اكتساب الخبرة، حتى لو دفعنا ثمن ذلك ببعض الهزائم في البداية».

ومنح مانشيني ألفادجو ‌سيسيه، صاحب الـ20 عامًا، الذي سجل 10 أهداف مع ميلان الموسم الجاري، الظهور ⁠الدولي الأول له أمام بلجيكا.

وضم مانشيني عددًا من اللاعبين الشبان إلى تشكيلته استعدادًا لمباريات دوري الأمم نوفمبر الجاري، من بينهم ريكاردو ‌كاسانو، وسيموني ‌لونتاني، لاعبا منتخب الشباب.

وتعيش إيطاليا، المتوجة بكأس ​العالم ‌أربع ⁠مرات، ​مرحلة صعبة ⁠على المستوى الدولي، بعدما فشلت في التأهل إلى النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، وبالرغم من فوزها على فرنسا، فإن خسارتها الثقيلة 4ـ1 أمام بلجيكا بددت آمالها في بلوغ دور الثمانية لدوري الأمم.