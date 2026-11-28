يفتتح المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم مشواره في النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا بمواجهة نظيره اللبناني عند الـ 8:00 من مساء السبت على ملعب العقبة في الأردن ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويشارك الأخضر في البطولة للمرة الثانية بعد ظهوره الأول في النسخة التي جرت عام 2024، وخرج خلالها من الدور الأول دون تحقيق أي نقطة.

وضمت قائمة المنتخب المشاركة في البطولة 23 لاعبة، هن: ديمة شيخ، رانسي الحجيلي، دانة البنعلي، ليان أمير، لارين بسيوني، أسيل أحمد، ديالا سروجي، مودة مغربي، أروى الرشيد، جوان النصار، لولو عبد الله، صبا اليحيا، لمى ثامر، مرام اليحيا، كنزي علاء، ريماس أحمد، لانا الحديثي، بسمة نواف، دانة الضحيان، لمار وائل، لينة عيد، هبة أوهاشي، وزهراء طالب.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهته الثانية في دور المجموعات أمام فلسطين، الإثنين، على الملعب ذاته، فيما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وكان منتخبا الأردن ولبنان قد استهلا البطولة بانتصارين ضمن المجموعة الأولى، إذ فاز الأول على الإمارات 6ـ0، والثاني على فلسطين بالنتيجة ذاتها.