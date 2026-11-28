يترقب الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نتيجة الفحص الجديد لجناحه الهولندي ستيفن بيرجوين بعد إصابته خلال الانتصار 1ـ0 على نيوم، الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن بيرجوين شعر مجددًا بآلام في الساق، تعرض لها خلال الفوز الاتحادي 2ـ0 على باختاكور الأوزبكي، الإثنين، في خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، ما أدى إلى استبداله بين شوطي مواجهة نيوم الجمعة.

من جهة ثانية، يبدأ الاتحاد الإثنين تحضيراته الفعلية لمواجهة الخليج الجمعة في الدمام ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع بترتيب الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و3 تعادلات وخسارة مع تبقي لقاء مؤجل أمام الشباب.