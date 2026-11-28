في مدينة بوربا، الواقعة شرقي البرتغال، وُلد لويس جودينيو في 24 فبراير عام 1985، ليصبح أحد حكام النخبة في بلاده، بعدما فرض حضوره في منافسات الدوري البرتغالي والبطولات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، عبر موقعه الرسمي، إسناد مواجهة الاتفاق والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، إلى الحكم جودينيو.

وحصل جودينيو على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2016، ليبدأ بعدها مسيرته في قيادة المواجهات الدولية.

وأدار الحكم البرتغالي 434 مباراة خلال مسيرته التحكيمية، أشهر خلالها 2165 بطاقة صفراء، و128 بطاقة حمراء.

وسبق لجودينيو إدارة 6 مباريات في دوري روشن السعودي، بدأت بمواجهة التعاون والحزم في موسم 2019-2020، التي انتهت بالتعادل 1-1، ثم لقاء التعاون وضمك، الذي كسبه الفريق القصيمي بنتيجة 2-1.

وفي موسم 2022-2023، قاد مواجهة الهلال والعدالة، التي انتهت بفوز الأزرق العاصمي بهدفين دون مقابل، قبل أن يعود في موسم 2023-2024 لإدارة مباراة الرائد والاتحاد، التي حسمها الفريق الجداوي بثلاثية نظيفة.

وفي الموسم الماضي قاد لويس لقاء الهلال والتعاون ضمن الجولة 27، وانتهت بالتعادل 2-2.

يُذكر أن آخر مباراة أدارها البرتغالي في دوري روشن كانت مواجهة الرياض والقادسية الموسم الماضي، وانتهت بفوز الفريق الشرقي برباعية نظيفة.