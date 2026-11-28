تجاوز حجم مبيعات تذاكر مباراة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم وضيفه الهلال، السبت، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي حاجز العشرة آلاف تذكرة قبل ساعة من انطلاقها، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتمثل المبيعات نحو 80% من السعة الإجمالية للملعب، البالغة قرابة 13 ألف متفرج.

وبحكم استضافة الاتفاق المباراة على ملعبه، خُصِّصت 70 في المئة من مقاعد المدرجات لجماهير الفريق، والبقية لمشجعي الهلال.

وفتحت إدارة النادي بوابات الملعب عند الـ 02:30 ظهرًا، وحددت البوابات الخارجية 01 و02 و03 لدخول جماهير الاتفاق، والبوابة 04 للضيوف.

في المقابل خُصِّصت البوابة الرئيسة لدخول حاملي تذاكر فئة كبار الشخصيات.