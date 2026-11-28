يخوض المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم منافسات النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا متسلحًا بخبرة خمس لاعبات سبق لهن اختبار تحديات هذه البطولة الإقليمية.

ومثلت اللاعبات الخمس أخضر الشابات في النسخة الرابعة 2024 قبل أن تعود المنافسة مجددًا بعد عامين، في رحلة شهدت خلالها مسيرتهن الكروية محطات مختلفة، بين حصد الألقاب مع الأندية، والتتويج بالجوائز الفردية، والتدرج بين فئات المنتخبات السعودية.

ويبرز في مقدمة اللاعبات، التوأم مرام وصبا اليحيا، البالغتان 17 عامًا، اللتان تتأهبان للظهور الثاني في البطولة بعدما خاضتا الأولى بعمر 15 عامًا.

وبدأت الشقيقتان مشوارهما مع شعلة الشرقية، وتوجتاه ببرونزية بطولة الاتحاد السعودي للناشئات موسم 2023ـ2024، قبل انتقالهما إلى القادسية في صيف 2024، وتحقيق لقب البطولة موسم 2024ـ2025. كما تدرجتا من منتخب الناشئات إلى الشابات، مع استدعاء مرام إلى المنتخب الأول 2025.

كما تضم القائمة أيضًا لولو عبد الله، البالغة 18 عامًا التي تعود إلى البطولة بعدما شاركت في نسختها الرابعة بعمر 16 عامًا.

وفرضت لولو لاعبة الهلال الحالية اسمها مبكرًا مع ناشئات الشباب، وقادته إلى لقب بطولة الاتحاد السعودي تحت 17 عامًا، ونالت جائزة أفضل لاعبة في نسختها الأولى، قبل أن تبدأ رحلتها الدولية مع المنتخب السعودي للناشئات في فبراير 2023، وتتدرج إلى منتخب الشابات.

من جهتها، تخوض ليان أمير «18 عامًا»، مشاركتها الثانية بعدما ظهرت في النسخة الماضية بعمر 16 عامًا، وتدخل البطولة بعد حصولها على جائزة أفضل لاعبة واعدة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات موسم 2025ـ2026، إثر تألقها بقميص الاتحاد.

وبدأت ليان لاعبة الوسط مشوارها الدولي مع المنتخب السعودي للناشئات 2023، وسجلت الهدف الأول للأخضر في انتصاره التاريخي على الكويت 3ـ2، قبل تمثيل منتخبي الشابات والأول.

في المقابل تعود بسمة نواف «17 عامًا»، إلى غرب آسيا بعدما شاركت في النسخة الرابعة بعمر 15 عامًا.

وانطلقت بسمة التي تجيد اللعب في مركز الهجوم من ناشئات النصر وصولًا إلى الفريق الأول، بعدما تصدرت هدافات بطولة الاتحاد السعودي تحت 17 عامًا موسم 2023ـ2024 برصيد 32 هدفًا.

وشاركت بسمة نواف مع الفريق الأول في دوري أبطال آسيا للسيدات، وأسهمت في تحقيق ألقاب محلية وإقليمية، فيما تدرجت دوليًا مع منتخبي الناشئات والشابات إلى المنتخب الأول.