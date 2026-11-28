أعلن الشاب تركي بن إبراهيم الأومير، مالك منقية «إمارة الصفر»، مشاركته في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في فردي وشوط «الرؤية» لون الصفر.

وقال الأومير لـ«الرياضية»: «جاهز للمشاركة في مهرجان المؤسس وانتظروني أنا وشقيقي راكان في أشواط الفردي والرؤية في النسخة التي تنطلق، الأحد، في الصياهد شمال شرق مدينة الرياض».

وأكد الأومير أن الفردية «عذاب الصفر» الحاصلة على المركز الأول في مهرجان قطر للإبل الأخير جاهزة للمشاركة.

وأضاف: «رفضت 10 ملايين ريال قبل المشاركة في مهرجان قطر الأخير من أجل الناموس، واليوم وبعد وصول الفردية إلى الصياهد وصل سومها 11 مليونًا و500 ألف ريال ورفضت البيع من أجل تحقيق حلمي والحصول على المركز الأول في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وأشكر منصور القوبع على وقفاته معنا طوال الفترة الماضية».

وانتزع الأومير المركز الأول في مهرجان قطر للإبل 12 نوفمبر الجاري والمركز الخامس في فئة «دق الصفر» خلال مشاركته في النسخة التاسعة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وتنطلق النسخة 11 من الحدث الكبير، الأحد، ويمتد 40 يومًا، ويضمُّ أكثر من 70 شوطًا لمختلف ألوان الإبل وفئاتها. ويتضمَّن جدول المنافسات أشواطًا متعدِّدةً لألوان الإبل، تشمل «المجاهيم»، و«الوضح»، و«الشقح»، و«الصفر»، و«الشعل»، إلى جانب أشواط الجمل والفردي، وشوط الفحل المنتج.

وتتنوَّع الفعاليات المصاحبة للمهرجان، لتشمل الأنشطة الثقافية، والتراثية، والترفيهية، والأسواق الشعبية، إلى جانب الفعاليات المرتبطة بقطاع الإبل، ما يجعله وجهةً تستقطب العائلات والزوَّار والمهتمين بالموروث السعودي من داخل السعودية وخارجها.