يفتتح أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، السبت، ملف مواجهة نظيره البلجيكي، الإثنين، على ملعب «إسباير 5» في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وفضّل الحنفوش منح اللاعبين راحة من تدريب الفترة الصباحية، السبت، على أن يجري تدريبًا مسائيًا قبل موقعة بلجيكا على الملعب الرديف لملعب الثمامة.

وتأهل أخضر الناشئين إلى دور الـ 32 بعد أن حلَّ ثانيًا في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاطٍ، حصدها من فوزين متتاليين على فرنسا 1ـ0، وهايتي 2ـ1، معوِّضًا خسارته أمام الأوروجواي 2ـ3 في الجولة الافتتاحية.

وتساوى المنتخب السعودي في النقاط مع نظيره الفرنسي المتصدر، والأوروجوياني الثالث، المتأهلين بدورهما إلى هذا الدور.